Das (fast) vollständige iX-Workshop-Programm für 2018 steht online, die Veranstaltungen können ab sofort gebucht werden.

Neben Konferenzen bietet iX eine Reihe von Workshops an, die für eine Teilnehmerzahl zwischen 10 und 20 Personen ausgewählte Themen intensiv und interaktiv behandeln. Bei den Referenten handelt es sich um bekannte iX- und Buchautoren und namhafte Fachleute aus der deutschen IT-Szene.

Die Veranstaltungen haben eine Dauer zwischen zwei und fünf Tagen, die meisten finden entweder in Hannover (Verlagsgebäude) oder in Nürnberg in den Räumlichkeiten des Trainingsanbieters qSkills statt. Bei einer Buchung bis rund sechs Wochen vor Seminarbeginn wird ein Frühbucherrabatt von 10 Prozent eingeräumt.

Themen, Termine und Orte (Änderungen vorbehalten):