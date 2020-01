iX-Workshops für Admins: Kerberos und NFS4

Zwei iX-Workshops im März helfen Admins, ihr Netzwerk sicher zu halten. In Kerberos – LDAP – Active Directory lernen Sie in praktischen Übungen an drei Tagen, wie man mit Kerberos v5 im Zusammenspiel mit LDAP ein sicheres Single-Sign-On umsetzt. Dabei kommen sowohl der OpenLDAP-Server als auch Active Directory zum Einsatz. Spezielle Aufmerksamkeit erhält dabei die Integration von Linux-Systemen in ein Active Directory.

Schwerpunkt des sich anschließenden Kurses Sicherer Betrieb von NFSv4 sind sicherheitsrelevante Themen und die Verbindung von NFS mit starker Authentisierung mit Kerberos beziehungsweise GSS-API. In praktischen Übungen lernen Sie den Umgang mit Access Control Lists (ACLs) und die Einbindung in eine bestehende Benutzerverwaltung oder Single-Sign-On-Lösung.

Beide Workshops richten sich an Administratoren mit einem grundlegenden Verständnis der System- und Netzwerkadministration unter Linux. Den NFSv4-Kurs haben die Referenten Mark Pröhl und Daniel Kobras so angelegt, dass er sich als vertiefende Ergänzung zu dem Kerberos-Workshop eignet. Er ist aber auch als eigenständiger Workshop sinnvoll buchbar. Bei Buchung beider Kurse erhalten Sie einen Rabatt von 15 Prozent; bitte kontaktieren Sie bei Interesse Jennifer Rypalla. Bis zum 2. Februar winken zudem 10 Prozent Frühbucherrabatt.

Kerberos, LDAP, Active Directory (16.-18.3.2020, Heise Medien, Hannover): Weitere Informationen und Anmeldung

Sicherer Betrieb von NFSv4 (19.-20.3.2020, Heise Medien, Hannover): Weitere Informationen und Anmeldung

