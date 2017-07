(Bild: Archivbild 2015)

Für den Techie-Part der solutions.hamburg sucht der Veranstalter noch Vorträge von erfahrenen ITlern.

Bis zum 31. Juli 2017 kann man noch Vortragsvorschläge einreichen für die Expertenwerkstatt, Teil der Veranstaltung solutions.hamburg, einem seit einigen Jahren vom IT-Haus Silpion veranstalteten Kongress für Digitalisierung (6.-8. September 2017, Hamburg, Kampnagel). Die an allen drei Konferenztagen stattfindende Expertenwerkstatt richtet sich "ausschließlich an CTOs/CIOs, Senior-Entwickler und -Architekten", so der Veranstalter.

Gesucht werden 75-minütige Vorträge für die thematisch aufgeteilten Tage, den Developer Day (Mittwoch), den DevOps Day (Donnerstag) und den Operation Day (Freitag). Ziel ist ein "ein offener Expertenaustausch zu den relevanten IT-Themen unserer Zeit auf Masterclass Niveau".

Weitere Informationen und das Formular zum Einreichen der Vorschläge sind auf der Website der Expetenwerkstatt zu finden. (js)