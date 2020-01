storage2day: Call for Proposals startet

Nach der erfolgreichen Premiere im September 2019 geht die storage2day in die zweite Runde. Die Konferenz zum Thema Speichernetze und Datenmanagement von iX und dpunkt.verlag findet am 23. und 24. September 2020 in der Print Media Academy in Heidelberg statt. Sie deckt das gesamte Spektrum an Storage-Themen von Backup und Replikation über Speichernetze und Software-defined Storage bis hin zu RZ-Automatisierung und Multi-Cloud-Konzepten ab. Am Vortag, dem 22.09.2020, finden ganztägige Workshops statt.

Für die Neuauflage suchen die Veranstalter Vorschläge für Vorträge und Workshops: Technikvorträge, Erfahrungs- und Projektberichte, Strategieentwürfe und Best Practices, aber auch Vorträge zu Techniken und Konzepten, die noch in den Startlöchern stehen – kurzum: alle für Storage-Praktiker relevanten Themen. Das Level kann von Einführungen in Grundlagenthemen bis zu Vorträgen zu fortgeschrittenen Aspekten reichen.

Interessierte können ihre Vorschläge zu Vorträgen mit einer Länge von 45 Minuten und zu ganztägigen Workshops bis zum 13. März 2020 auf der Konferenz-Website www.storage2day.de einreichen. Wer über den Verlauf der Konferenz informiert werden möchte, kann sich dort auch für den Newsletter eintragen oder der Konferenz über @storage2day auf Twitter folgen. Potenzielle Einreicher können sich vorab über info@storage2day.de an die Veranstalter wenden. (sun)