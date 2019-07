storage2day: Jetzt anmelden, Frühbucherrabatt sichern

Wer bislang seine Chance verpasst hat, sich für den Frühbucherrabatt der von iX und dpunkt.verlag veranstalteten storage2day anzumelden, kann jetzt aufatmen: Er gilt jetzt bis zum 9. August. Damit können Interessierte 100 € beim Besuch der Fachkonferenz rund um Storage, Speichernetze und Datenmanagement sparen. Die Veranstaltung feiert vom 17. bis 19. September ihre Premiere in Heidelberg.

In drei Tracks präsentieren Fachleute und Praktiker neue technische Entwicklungen und Best Practices rund um die Verwaltung großer Datenmengen – von Software-defined Storage über die Einbindung von Cloud-Diensten bis zu Backup- und Recovery-Strategien. Darüber hinaus bietet ein vorgeschalteter Workshop-Tag die Gelegenheit, sich zu Themen wie dem Einsatz von NFSv4 in der Praxis oder der Offsite-Replikation mit Ceph praxisnah weiterzubilden.

Wer sich über die Konferenz weiter informieren möchte, kann über ein Feld auf der Startseite den Newsletter der Veranstaltung abonnieren sowie dem Account der storage2day auf Twitter folgen.