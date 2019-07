storage2day: Jetzt noch Frühbucherrabatt sichern

Eine gute Woche bleibt noch, um sich für die neue iX-Konferenz storage2day den Frühbucherrabatt von 100 Euro zu sichern. In drei Tracks präsentieren Fachleute und Praktiker neue technische Entwicklungen und Best Practices rund um die Verwaltung großer Datenmengen – von Software-defined Storage über die Einbindung von Cloud-Diensten bis zu Backup- und Recovery-Strategien.

Die storage2day findet am 18. und 19.9. in Heidelberg an. Am 17.9. kann man in ganztägigen Workshops die Themen Software-Defined Storage mit Ceph und NFSv4 vertieft bearbeiten. Bis zum 26.7. kostet das Konferenzticket mit Frühbucherrabatt 795 Euro, danach steigt der Preis auf 895 Euro. Die storage2day wird veranstaltet von iX, d.punkt und Heise Medien.

storage2day 2019 – Die Konferenz zu Speichernetzen und Datenmanagement (17.-19.9., Heidelberg): Weitere Informationen und Anmeldung. (odi)