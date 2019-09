storage2day: KI für Daten und Daten für KI

Die Datenmenge wächst rasant, die Verwaltung von Daten wird immer komplexer und anspruchsvoller. Zugleich wird der Spezialistenmangel immer drückender. Künstliche Intelligenz wird auch in die Werkzeuge der Datenhaltung einziehen, die Speicherverwaltung und damit das Berufsbild des Storage-Administrators verändern, ihn mit neuen Zwängen konfrontieren und neue Chancen bieten.

Chef-Technologe Axel Koester gewährt in seiner Keynote: "Storage und KI – worauf wir uns gefasst machen müssen" auf der storage2day 2019 einen visionären Einblick auf die Zukunft der Speichertechniken, des Speichermanagements und der Datenmenge und -typen der KI-Ära. Dabei vermittelt er einen Eindruck für die anstehenden Änderungen der nächsten fünf bis zehn Jahre, für realistische Möglichkeiten der neusten Techniken.

Speicherarchitekturen für KI-Anwendungen

In einem weiteren Vortrag widmet sich Storage-Spezialist Kurt Gerecke der Frage, welche Speicherarchitekturen sich für KI-Anwendungen eignen und was dabei zu beachten ist. Denn die Herausforderung an KI-taugliche Speicherinfrastrukturen ergibt sich aus den unterschiedlichen Phasen, die ein solches KI-Projekt durchläuft. Die Datensammlungsphase, das Aufbereiten der Daten und das Training von neuronalen Netzen in Form von Machine- und Deep-Learning-Projekten: Jede einzelne stellt ganz eigene Anforderungen an den Storage. Zudem zeigt der Referent an einem konkreten System für KI-Anwendungen, wie sich diese Anforderungen umsetzen lassen.

Die storage2day ist die neue iX-Konferenz für Speichernetze und Datenmanagement. Sie findet am 18. und 19. September in der Print Media Akademie in Heidelberg statt. In drei Vortragstracks präsentieren Storage-Fachleute und -Praktiker neue Techniken und Best Practices rund um das Thema Datenspeicherung. Am 17. September finden drei eintägige Workshops zu den Themen Ceph und NFSv4 statt.

