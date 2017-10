Wer die einwöchige vSphere-Schulung Anfang Dezember in Hannover vergünstigt buchen will, hat dazu nur noch bis zum 22. Oktober Zeit.

VMware vSphere ist ebenso mächtig wie, vorsichtig ausgedrückt, komplex in der Konfiguration. Denn will man diese optimal und effizient erledigen, erfordert das ein gerüttelt Maß an Hintergrund- und Praxiswissen.



Dieses Wissen lässt sich schwerlich "mal eben" zwischen Tagesschau und Wetterkarte anlesen. iX bietet darum seit einiger Zeit an wechselnden Orten im Bundesgebiet einen fünftägigen Intensivkurs zum Thema an. Der nächste findet vom 4. bis 8. Dezember 2017 in Hannover (Verlagsgebäude) statt. Vorausgesetzt werden Vorerfahrungen in der Windows- und/oder Linux-Administration, die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenz.

Der Kurs hat einen Übungs- und Praxisanteil von über 50 Prozent. Jedem Teilnehmer steht ein eigenes vSphere-System für die Übungen zur Verfügung. Referent ist iX-Autor Jens Söldner, Leiter des Geschäftsbereichs Infrastruktur bei der Söldner Consult GmbH in Nürnberg.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung sind auf der Workshop-Website zu finden. (js)