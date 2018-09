(Bild: Apple)

Drei neue Smartphones werden aus Cupertino erwartet, zudem neue Computeruhren und weitere frische Hardware. Mac & i und heise online sind live dabei.

Apples wichtigster Termin des Jahres steht am heutigen Abend an: Das iPhone-Event zum Herbstbeginn. Dazu hat der Konzern Pressevertreter in seinen eigenen Veranstaltungssaal im kalifornischen Cupertino, das Steve Jobs Theater im Hauptquartier Apple Park, geladen. Bei der Keynote, die am heutigen 12. September ab 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt, erwarten Beobachter mindestens drei verschiedene neue iPhone-Modelle mit neuen Funktionen – aber das ist längst nicht alles.

So sollen auch neue Apple-Watch-Geräte mit größerem Display sowie die Finalversionen von iOS 12 und macOS 10.14 zu sehen sein. Denkbar sind zudem neue Macs und iPads – und Zubehör wie die vor einem Jahr angekündigte drahtlose Ladestation AirPower oder neue Ohrstöpselmodelle der populären AirPods-Reihe. Daneben könnte sich Apple auch noch die ein oder andere Überraschung einfallen lassen, die es bislang nicht vorab in die Gerüchteküche geschafft hat.

Liveticker und Livekommentar von Mac & i und heise online

Was immer Apple auch vorstellen wird – Mac & i und heise online sind wie üblich live zum iPhone-Event dabei. So bietet Mac & i wie immer einen Liveticker, in dem Sie im Minutenprotokoll verfolgen können, was Apple-Boss Tim Cook und sein Team auf der Bühne an Neuigkeiten auffahren. Weiterhin wird es den beliebten Livekommentar von heise online auf YouTube zum iPhone-Event geben, dessen Video Sie unten bereits eingebunden vorfinden. Natürlich können Sie auch die unkommentierte Apple-Keynote live schauen.

Was es bereits an Gerüchten gibt

Los geht's mit Liveticker und Livekommentar gegen 18 Uhr 45. Das Event kann erwartungsgemäß mehrere Stunden dauern – Apples Presseveranstaltungen sind üblicherweise dicht bepackt. Einen Überblick zu den bereits bekannten Gerüchten und Spekulationen zum iPhone-Event 2018 lesen Sie hier.

