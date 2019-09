Ab 19 Uhr: Liveticker und Livekommentar zum Apple-Event mit allen Neuigkeiten

Der Herbst ist da und mit ihm die wohl wichtigste Zeit im Apple-Jahr: Das diesjährige iPhone-Event steht an. Für den heutigen Dienstag hat der Konzern ab 19 Uhr (10 Uhr kalifornischer Ortszeit) nach Cupertino ins Steve-Jobs-Theater in sein Hauptquartier eingeladen. Hunderte Analysten und Journalisten sind geladen.

"iPhone 11" und andere Hardware

Beobachter erwarten neben mindestens drei neuen "iPhone-11"-Modellen mit verbesserter Hardware auch eine Series 5 der Apple Watch, vermutlich mit neuen Materialien. Daneben könnte es auch ein neues iPad Pro und ein 10,2-Zoll-iPad geben, zudem steht der Gerüchteküche zufolge auch ein MacBook Pro mit 16-Zoll-Display kurz vor dem Start, das neben dem größeren Bildschirm auch über eine verbesserte Tastatur verfügen soll. Und als "One MoreThing" gilt zu guter Letzt ein leistungsstärkeres Apple-TV-Modell als nicht ganz unwahrscheinlich.

Services und Software plus Überraschungen

Daneben wird Apple auch seine neuen Betriebssysteme iOS 13, macOS 10.15 alias Catalina und watchOS 6 wohl nochmals beleuchten – sie stehen in den kommenden Wochen zur Veröffentlichung an. Auch im Service-Bereich könnte Apple-Boss Tim Cook einige Ankündigungen in petto haben. So sind sowohl der Start des neuen TV-Dienstes Apple TV+ als auch der des Spieleservice Apple Arcade noch bis Ende des Jahres vorgesehen.

Liveticker und Livekommentar von Heise

Ein reichhaltiges Abendprogramm aus dem Hause Apple also. Im Detail begleitet wird die Veranstaltung wie üblich vom Heise-Team: So geht die Mac & i-Redaktion ab ca. 18.30 Uhr mit einem Liveticker zur Keynote an den Start, der alle Neuerungen im Minutenprotokoll liefert:

Außerdem bieten die Kollegen Johannes Börnsen, Immo Junghärtchen und Alexander Spier einen Livekommentar zur Veranstaltung, der auf YouTube zu sehen sein wird:

