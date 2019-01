AirPlay und HomeKit: Erster TV-Hersteller testet Integration

Der TV-Hersteller Vizio hat die Apple-Techniken AirPlay 2 und HomeKit in seine Smart-TV-Plattform Smartcast 3.0 integriert. Kunden des Herstellers können die Einbindung von iPhone, iPad und Mac bereits vorab testen: In Kürze soll ein Betaprogramm für interessierte Nutzer starten, wie das Unternehmen mitteilte.



Inhalte auf TV streamen, iPhone-Bildschirm spiegeln



Der AirPlay-2-Support macht möglich, Videos vom iPhone aus direkt an den Fernseher zu streamen – mit Unterstützung für 4K-Inhalte und Dolby Vision HDR, wie Vizio anmerkt. Neben Video-Inhalten können iOS- und Mac- Nutzer auch Fotos und Musik auf dem TV-Gerät ausgeben sowie ihren Bildschirminhalt darauf spiegeln – etwa für Präsentationen. AirPlay-2-Fernseher bieten zugleich Multi-Room-Unterstützung für die Audiowiedergabe, sie lassen sich also im Verbund mit anderen AirPlay-2-Lautsprechern einsetzen.

Smart-Home-Anbindung per HomeKit

Neben AirPlay hat Vizio auch Apples Heimautomatisierungsprotokoll HomeKit in Smartcast 3 eingebunden. Unterstützte Fernseher lassen sich dadurch über Apples vorinstallierte Home-App bedienen und in bestehende Smart-Home-Szenen und Automatisierungen einbinden: Das erlaubt, den Fernseher gemeinsam mit anderen HomeKit-Geräten anzusteuern – etwa um beim Anschalten des TV-Gerätes zugleich das Licht zu dimmen.

Per HomeKit lässt sich der Fernseher zudem über das iPhone und Siri fernbedienen: Unterstützt wird das An- und Abschalten, ein Anpassen der Lautstärke sowie den Eingang wechseln, wie der Hersteller erklärt. Zudem können Nutzer die Sprachassistentin bitten, Inhalte wie Spielfilme, TV-Sendungen und Musik auf dem Fernseher auszugeben.



Vizios Betatest wird nur für Kunden in USA und Kanada angeboten. Sie sollen nach einer Registrierung noch im laufenden Quartal Zugriff auf die neuen Funktionen erhalten. Die allgemeine Freigabe der AirPlay- und HomeKit-Integration ist für das zweite Quartal 2019 geplant. Vizio will dies auch auf älteren Geräten per Software-Update nachliefern. Auch LG und Sony haben Unterstützung für die Apple-Protokolle in bestimmten TV-Modellen angekündigt. Samsung will Airplay 2 integrieren, verzichtet offenbar aber auf HomeKit-Support. (lbe)