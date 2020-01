AirPods Pro: Firmware-Update zurückgezogen

Eine neue Firmware-Version für Apples AirPods Pro wird derzeit nicht an Nutzer verteilt. Mitte Dezember hatte Apple Variante 2C54 auf seine Server hochgeladen. Einen Monat zuvor war Build 2B588 erschienen. Letzterer bleibt nun auch die aktuelle Version – Firmware 2C54 wurde offenbar zurückgezogen, wie sich auch an einem Neugerät in der Mac & i-Redaktion feststellen ließ, das die neue Software noch immer nicht bekam.

"Abfall der Isolationsleistung"?

Der Grund für die Entscheidung ist unklar. Es gibt allerdings Nutzerberichte über Klangveränderungen, die mit 2C54 eintraten. Apple soll demnach am Sound im Bassbereich geschraubt haben, wenn die Geräuschunterdrückung (Active Noise Canceling, ANC) aktiv ist. Dies führt zwar zu genauerer Bassabbildung und akkurateren Mitten, scheint aber auch die Soundisolierung zu verschlechtern, etwa wenn man im Zug, im Bus oder im Flugzeug unterwegs ist, wo niederfrequente Geräusche die ganze Zeit über auftreten.

Die Techniktestseite Rthings behauptet gar, mit der Firmware 2C54 komme es zu einem "signifikanten Abfall der Isolationsleistung". Ob Apple dies erkannt hat und die neue Software deshalb zurückgezogen hat, ist unklar – der Konzern hat das Thema bislang noch nicht kommentiert.

Firmware überprüfen

Nutzer können prüfen, welche Firmware sie aktuell einsetzen. Dazu müssen die AirPods Pro mit dem iPhone gekoppelt sein In den Einstellungen findet man im Bereich "Über" auch die AirPods Pro, dort wird die Firmware-Version aufgeführt. Ein Downgrade ist aktuell nicht möglich.

Zuletzt hatte es bei den 280 Euro teuren AirPods Pro vermehrt Berichte über Ausfälle gegeben. Dabei erkennen die Stöpsel Ohren nicht mehr oder die Geräuschunterdrückung fällt aus. Apple tauscht betroffene Geräte im Rahmen der Garantiezeit komplett um – eine Reparatur ist aufgrund der Bauweise quasi unmöglich.

(bsc)