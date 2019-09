AltStore will Apps an Apple vorbei aufs iPhone bringen

Mit "AltStore" tritt eine neue Alternative zu Apples kontrolliertem App Store an. Das Open-Source-Projekt will die Installation von Apps auf iPhone und iPad ermöglichen, die Apple nicht zulassen würde, ohne dafür jedoch wie beispielsweise Cydia einen Jailbreak des Gerätes zu erfordern. Statt die Apps per Enterprise-Zertifikat auszuliefern – eine Methode, gegen die Apple inzwischen verstärkt vorgeht –, setzt AltStore auf Apples 2015 eingeführte Sideloading-Technik.

AltStore trickst Apple-Beschränkungen für App-Sideloading aus

AltStore soll iPhone-Apps anbieten, die es nicht durch Apples Prüfprozess schaffen würden. (Bild: Riley Testut)

Um die die dabei bestehenden Einschränkungen zu umgehen, setzt AltStore auf eine begleitende Desktop-App (AltServer) und den iTunes-WLAN-Sync.

Auf diese Weise ist es möglich, die Apps mit der eigenen (oder einer speziell dafür erstellten) Apple-ID zu signieren und anschließend auf das iPhone zu bringen.

Zur ersten Installation des AltStores ist noch eine Kabelverbindung zum Rechner erforderlich. Anschließend sollen sich weitere Apps drahtlos aus AltStore installieren lassen, allerdings nur im heimischen WLAN im Zusammenspiel mit AltServer auf einem Windows-PC oder Mac und dem iTunes-Wifi-Sync.

Diese Methode hebelt Apples 7-Tage-Sperre für das Sideloading aus: So installierte Apps müssen sonst nach einer Woche manuell neu signiert und installiert werden, das soll nun AltStore automatisch im Hintergrund erledigen, wie der Entwickler Riley Testut ausführt. Auch Apples Begrenzung auf maximal drei per Sideloading installierte Apps könne er durch einen Trick im Zusammenspiel mit dem iTunes-WLAN-Sync umgehen, betont Astut.

Den Anfang machen ein Emulator und ein Clipboard-Manager

AltStore startet mit Testuts eigenen Apps, einem Game-Emulatoren sowie einem im Hintergrund dauerhaft laufenden Clipboard-Manager – beides Software-Titel, die Apple nicht abnicken würde. Auch andere Entwickler können ihre Software künftig über AltStore vertreiben. Der App-Laden ist in einer Vorabversion bereits verfügbar, offizieller Start ist der 28. September.

Testut blickt auf ein langjähriges Katz-und-Maus-Spiel und eine entsprechende Erfahrung zurück, Apps an Apple vorbei aufs iPhone zu bringen, darunter seinen Game-Boy-Emulator GBA4iOS. Während der iPhone-Konzern Enterprise-Zertifikate, die eine freie App-Installation erlauben, leicht zurückziehen kann, ist ein Vorgehen gegen AltStore kniffliger – dafür müsste Apple die abgesegnete Methode zum App-Sideloading praktisch komplett unterbinden.

