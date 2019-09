Analyst: iPhone-Nachfrage steigt wieder

Die Nachfrage nach den neuen iPhone-Modellen soll in diesem Jahr besser sein, als von Analysten angenommen. Das geht zumindest aus Angaben hervor, die der bekannte Apple-Marktbeobachter Ming-Chi Kuo vom taiwanesischen Investmenthaus TF International Securities am Sonntag publiziert hat.

Neue Farben schaffen Nachfrage

Kuo ist in Apples Lieferkette bestens vernetzt und will insbesondere ein großes Interesse an Apples neuen Farben beim iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max festgestellt haben – hier insbesondere der neue Farbton "Midnight Green" ("Nachtgrün") beim Pro / Pro Max sowie Grün und Violett beim iPhone 11. Der Experte warnt allerdings davor, dass die Verfügbarkeit der "Nachtgrün"-Modelle beim Pro und Pro Max zunächst eingeschränkt bleiben könnte, weil Apple gewisse Herstellungsprobleme haben soll.

Die Nachfrage nach den Pro-Geräten (mit OLED-Bildschirm und Dreifach-Kamera) sei insbesondere in den USA hoch, während man sich in China stärker für die günstigere 11er-Baureihe mit LCD-Display und Zweifach-Sensor interessiert. Aufgrund der guten ersten Signale stufte TF International Securities seine Absatzvorhersage für das iPhone im Jahr 2019 von 65 bis 70 Millionen Einheiten auf 70 bis 75 Millionen Stück hoch.

Eintauschprogramm und Nullzinsfinanzierung

Kuo sieht in Apples Nullzinsfinanzierung sowie seinem Eintauschprogramm, bei dem man Neugeräte günstiger erhält, wenn man ein altes iPhone einreicht, Faktoren, die die Upgrade-Rate stimulieren. Zudem hatte Apple die Preise beim iPhone 11 leicht gesenkt und lockt somit besonders Nutzer an, denen das XR zuvor zu teuer war und die bei älteren Modellen wie 7 oder 8 verblieben sind – oder gar iPhone 6, 6s und SE.

Aus China kommen unterdessen weitere gute Nachrichten in Sachen iPhone-Absatz. So berichtet die führende E-Commerce-Website JD.com davon, dass die Vorabbestellungen bei den 2019er iPhones um 480 Prozent gegenüber dem Vorjahr angestiegen sein sollen. Besonders beliebt sind auch hier das iPhone 11 Pro in "Nachtgrün" und das iPhone 11 in Violett. Auch beim Konkurrenten Alibaba Tmall sollen sich die Vorbestellungen deutlich erhöht haben – um angeblich 335 Prozent im Vergleich zum iPhone XR im Jahr 2018.

