Anmelden mit Apple: OpenID fordert Kompatibilität

Die OpenID Foundation (OIDF) hat Apple dazu aufgerufen, den Standard OpenID Connect bei dem hauseigenen Login-Dienst in vollem Umfang zu unterstützen. Man begrüße, dass der Konzern für "Anmelden mit Apple" ("Sign in with Apple") auf OpenID Connect setze, schreibt die Foundation in einem offenen Brief.



Apples derzeitige Implementierung verletze die Spezifikation von OpenID Connect jedoch in mehreren Punkten. Der iPhone-Hersteller habe den Standard nur "großteils eingesetzt" oder zumindest "die Absicht dazu gehabt", heißt es in dem an Apples Software-Chef Craig Federighi gerichteten Schreiben der OIDF.

Anmelden mit Apple setzt auf OpenID Connect – aber nur großteils

Die derzeitigen Unterschiede zwischen OpenID Connect und "Anmelden mit Apple" würden dazu führen, dass Apples Login-Dienst an weniger Orten genutzt werden könne – und Nutzer damit "größeren Sicherheits- und Datenschutzrisiken ausgesetzt" werden, argumentiert die OpenID Foundation. Zudem stelle es eine unnötige Belastung für Entwickler dar, die sich um die Integration beider Systeme kümmern müssten.

Die "Verletzungen der Spezifikation" durch Apple sammelt die OIDF in einem eigenen Dokument. Sie hat den iPhone-Konzern dazu "eingeladen", der Foundation beizutreten und die Unterschiede zu OpenID Connect auszuräumen. Eine Interoperabilität zwischen OpenID Connect und "Anmelden mit Apple" sorge auch dafür, dass Apple mit allen "Relying Parties" kompatibel sei, also allen Webseiten, die OpenID Connect bereits als Login-Option bieten. Zur OpenID Foundation gehören unter anderem Microsoft, Google und die Deutsche Telekom.

Pflichtprogramm für Apps mit Login-Diensten

"Anmelden mit Apple" soll iPhone-Nutzern ab Herbst ein bequemes Anmelden in Apps ermöglichen und das lästige Erstellen von Benutzer-Accounts überflüssig machen. Stattdessen erfolgt die Anmeldung mit der eigenen Apple-ID automatisch allein durch Authentifizieren per Face ID oder Touch ID. Anmelden mit Apple wird Pflicht für alle Entwickler, die bereits andere Login-Dienste von Dritten wie Facebook oder Google in ihre iOS-Apps integrieren – entsprechend schnell dürfte Apples neuer Dienst Verbreitung finden. (lbe)