App Store und Apple TV+: Telekom-Nutzer klagen über Anbindungsprobleme

Internet-Kunden der Deutschen Telekom AG beklagen sich einmal mehr über eine schlechte Anbindung hin zu verschiedenen Apple-Services. Betroffen sind sowohl das Festnetz als auch das Mobilfunknetz über LTE.

Entsprechende Postings und Tweets häufen sich seit Mitte vergangener Woche. Die Probleme treten sporadisch auf. Teilweise sind auch Telekom-Partnerunternehmen oder ihre Töchter betroffen.

56k an 50 MBit

Der User Oliver Friedrich schrieb etwa, seine Anbindung erinnere ihn derzeit "an 56k-Zeiten". "Speedtest zeigt die vollen 50 MBit an, in "fremdem" Netz läuft's in der gewohnten Geschwindigkeit." Ein anderer User meinte noch an diesem Wochenende, App-Store-Downloads seien "unerträglich langsam". Betroffen seien mehrere Geräte mit unterschiedlichen iOS-Versionen. "Bei anderen Providern scheint das Problem nicht aufzutreten." Eine lange Diskussion entspann sich außerdem im Telekom-Hilfeforum – bislang ohne offizielle Lösung.

Apple-seitig wird nicht von Fehlern gesprochen – zumindest gab es in den vergangenen Tagen auf Apples System-Status-Website keine entsprechenden Hinweise. Auch konnten Mitglieder der Mac & i-Redaktion mit Verwendung alternativer Provider keine Schwierigkeiten feststellen, während LTE-Verbindungen über Congstar lahmten.

Von der Telekom hieß es auf Nachfrage, man habe "keine Störung bei uns" festgestellt. Ein Überlauf an den Übergängen von Apple soll nicht vorhanden gewesen sein, auch zusätzlichen Apple-Verkehr über Dritte hat man nicht festgestellt. Weiterhin stellte der Konzern auch an seinem Backbone keine Störungen fest, "die Einflüsse auf die Verkehre gehabt haben könnten". Die Sprecherin verwies auf Apple – von dort blieb man Mac & i zunächst eine Antwort schuldig, will den Sachverhalt aber prüfen.

Alle Jahre wieder

Neu sind Anbindungsprobleme zwischen der Deutschen Telekom und Apple leider nicht. Obwohl der Telekommunikationsriese hierzulande einer der wichtigsten Apple-Partner ist, gab es in der Vergangenheit bereits mehrfach Peeringschwierigkeiten. So beklagten sich User etwa vor ziemlich genau einem Jahr über schlechte Verbindungen zu Apple-Servern.

Für Apple kommt das Problem zur Unzeit: Apple hat soeben seinen Streamingdienst Apple TV+ auch in Deutschland gestartet. Auch hier gibt es bei Telekom-Kunden Probleme, etwa läuft der Stream langsam an oder die Qualität fällt ab. Apple verwendet verschiedene Content-Delivery-Network-Partner und setzt auch auf Google und Amazon zum Hosting; dennoch sind deren Services von den Problemen nicht betroffen.

(bsc)