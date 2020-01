Apple-Aktie durchbricht Schallmauer von 300 US-Dollar

Die Apple-Aktie hat am Donnerstag erstmals einen Wert von 300 US-Dollar pro Stück überschritten. Damit war der iPhone-Konzern an der Technologiebörse NASDAQ in New York rund 1,33 Billionen Dollar wert. Für das Börsenhoch gibt es keine direkten äußeren Gründe – weder hat Apple aktuelle Quartalszahlen zu vermelden noch gab es frische Informationen zu Abverkäufen. Das äußere Marktumfeld war zum Jahresbeginn – die Wall Street öffnete nach Silvester erstmals wieder – allerdings gut.

Saudisches Öl schlägt iPhones

Trotz der bislang höchsten Marktkapitalisierung in Apples Firmengeschichte ist der Konzern jedoch nicht mehr wertvollstes Unternehmen an den Welthandelsplätzen. Diese Position hat seit September der saudi-arabische Ölkonzern Aramco inne, dessen Börsenwert zwischenzeitlich bei über 2 Billionen Dollar lag, derzeit aber bei 1,87 Billionen steht.

Krise überwunden, meint die Börse

Für Apple symbolisiert der Höchstkurs von gestern einen erstaunlichen Wiederaufstieg. Vor genau einem Jahr befand sich das Unternehmen – vor allem aufgrund der eingetrübten Wirtschaftslage in China – in einer veritablen iPhone-Krise. Konzernchef Tim Cook musste eine Reduzierung der Umsatzziele vornehmen, für Apple ein äußerst ungewöhnliches Unterfangen. Daraufhin gab es Haue an der NASDAQ: Am 3. Januar wurde ein 52-Wochen-Tief von 142,19 Dollar erreicht. Ein Jahr später hat sich der Wert pro Aktie mehr als verdoppelt.

Handelskrieg tangierte Apple weniger als befürchtet

Der noch immer schwelende Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China konnte Apple mit diplomatischem Geschick umschiffen. Dabei half Konzernchef Cook auch sein persönlich guter Draht zu US-Präsident Trump, der nicht unumstritten ist. In diesem Jahr soll das Weihnachtsgeschäft wieder gut laufen – wie gut, wird man allerdings erst erfahren, wenn Apple demnächst die Zahlen für das vierte Quartal publiziert. Am Freitag ging es mit der Apple-Aktie indes zur Markteröffnung wieder leicht nach unten – Grund ist die außenpolitische Krise zwischen den USA und dem Iran, die auch zu einer Steigerung des Ölpreises führte.

(bsc)