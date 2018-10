Chatten auf dem Apple-Gerät mit der Vodafone-Hotline. (Bild: Vodafone)

Künftig kann man den Vodafone-Support über Apples Nachrichten-App kontaktieren. Ein SaaS-Provider erlaubt dies auch anderen Unternehmen.

Der Mobilfunk- und Festnetzanbieter Vodafone ist das erste große Unternehmen hierzulande, das mit seiner Kundschaft über Apples iMessage-Dienst Business Chat kommunizieren will, teilte Vodafone mit. Man erhoffe sich eine "exzellente Customer-Experience durch Einbindung der Nachrichten-App als Vodafone-Kanal", schreibt das Unternehmen darin.

iMessage statt SMS oder Facebook Messenger

Der Business Chat setzt auf Apples SMS-Ersatz iMessage, der für iOS und macOS verfügbar ist – und gibt Unternehmen die Möglichkeit, mit ihren Kunden direkt per Textchat in Kontakt zu treten. Dabei können zum Beispiel Supportanfragen beantwortet, Termine vereinbart oder Versandinformationen übermittelt werden. Als Bezahlfunktion eingebunden ist der Dienst Apple Pay – allerdings ist dieser in Deutschland erst später in diesem Jahr verfügbar, wie Apple im August angekündigt hatte.

In den USA schon länger verfügbar

Apple Business Chat ist nur auf Apple-Geräten verfügbar – was sich auch nicht ändern dürfte – und wird in den USA unter anderem von den Hotelketten Hilton, Marriott und Four Seasons sowie den Home-Depot-Baumärkten und der Telekom-Tochter T-Mobile USA genutzt. Apple konkurriert dabei mit den Facebook-Diensten Messenger und WhatsApp, die über ihre Plattformen ebenfalls Unternehmen mit Kunden kommunizieren lassen wollen und damit Geld verdienen wollen.

SaaS-Anbieter unterstützt Apple Business Chat

Vodafone dürfte nicht das einzige Großunternehmen in Deutschland bleiben, das den Dienst nutzt. Der Software-as-a-Service-Anbieter (SaaS) Messengerpeople kündigte in dieser Woche an, als Plattformanbieter für andere Unternehmen bereitzustehen, die Apple Business Chat offerieren wollen. Ab 2019 will man dort auch Apple Pay als Bezahlmöglichkeit in der Kundenkommunikation anbieten. (mit Material von dpa) / (bsc)