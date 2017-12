Das iPhone steuert HomeKit-Geräte – in den eigenen vier Wänden und von unterwegs aus.

Um zu verhindern, dass Unbefugte per HomeKit vernetzte Heimautomatisierungsgeräte fernsteuern, hat Apple die Freigabefunktion abgedreht – und sperrt damit seit Tagen berechtigte Nutzer ohne Hinweis aus.

Trotz Freigabe können HomeKit-Nutzer ihre heimischen Geräte derzeit nicht mehr fernsteuern: Apple hat die Funktion Ende vergangener Woche als Notfallmaßnahme abgedreht, um eine Schwachstelle zu schließen, die Unbefugten die Fernkontrolle über Smart-Home-Geräte einräumt. Betroffene Nutzer erhalten allerdings keinerlei Hinweis darüber, der Fernzugriff scheitert einfach.

Apple-Support offenbar nicht über Notabschaltung informiert

Entsprechend beschweren sich Nutzer zunehmend über die fehlende Funktion, darunter auch in Apples eigenem Forum. Den Berichten zufolge ist der Apple-Support nicht über die Abschaltung informiert, sondern gibt stattdessen nutzlose Troubleshooting-Tipps.

Die lokale Fernbedienung von HomeKit-Geräten im heimischen WLAN ist durch autorisierte Dritte weiterhin möglich. Der Hauptnutzer, der die Ersteinrichtung durchgeführt hat, kann weiterhin auch von unterwegs aus zugreifen. Um Familienmitglieder wieder für die HomeKit-Fernsteuerung freizuschalten, hat Apple noch für die laufende Woche ein weiteres iOS-Update in Aussicht gestellt.

Weitere Details zur der gravierenden HomeKit-Lücke wurden bislang nicht bekannt. Ein Angreifer braucht offenbar die E-Mail-Adresse respektive Apple-ID des Opfers, um dessen HomeKit-Installation in iOS 11.2 fernsteuern zu können – und ist möglicherweise auch nur in der Lage, bereits festgelegte Szenen zu benutzen.

HomeKit-Lücke angeblich nicht zuverlässig geschlossen

Um HomeKit-Hardware auch von unterwegs aus zu steuern, ist ein Home-Hub erforderlich – ein Apple TV oder ein iPad. (Bild: Apple)

Offenbar wirkt Apples Notfall-Fix allerdings nicht weltweit: Er habe eine Demonstration der Schwachstelle erhalten, schrieb der in Irland ansässige Entwickler Steve Troughton-Smith am Wochenende. Seine HomeKit-Lampen seien aus der Ferne gesteuert worden – er sei froh, dass er keine smarten Türschlösser hat. Zu diesem Zeitpunkt war die Lücke laut Apple eigentlich schon geschlossen. Bei Testläufen von Mac & i war in Deutschland kein Fernzugriff für freigegebene Dritte mehr möglich.

Der Remote-Zugriff auf HomeKit-kompatible Hardware setzt ein Apple TV oder ein iPad als Home-Hub respektive Steuerzentrale im heimischen WLAN voraus, künftig kann auch der Lautsprecher HomePod diese Funktionalität übernehmen. (lbe)