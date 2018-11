Apple Music kommt auf Amazon Echo

Apple Music soll noch im Dezember auf Echo-Geräten von Amazon verfügbar sein. Das kündigte der E-Commerce-Konzern in seinem offiziellen Blog an. Laut der Mitteilung ist Apple Music in der Woche ab dem 17. Dezember verfügbar – zunächst offenbar nur in den Vereinigten Staaten von Amerika. Apple-Music-Abonnenten können laut Amazon dann auf die bei dem Dienst vorhandenen 50 Millionen Songs zugreifen; zudem kann man Alexa bitten, Apples hauseigene Radiostation Beats 1 zu starten.

56 Millionen Abonnenten bei Apple Music

Amazon Music ist nicht der einzige über Echo erreichbare Streaminganbieter – so sind neben Amazons eigenen Angeboten auch Spotify, Pandora sowie iHeartRadio empfangbar (allerdings nicht weltweit). Amazon bezeichnet Apple Music in einem Statement als "einer der populärsten Musikdienste in den USA".

Zuletzt hatte Apple 56 Millionen zahlende Abonnenten weltweit kommuniziert. Spotify soll hier auf 87 Millionen kommen, hinzu kommen Zuhörer, die den Service werbefinanziert verwenden. Auf dem US-Markt ist es denkbar, dass Apple Spotify bereits überholt hat – doch derart heruntergebrochene Zahlen existieren bislang nicht.

Passender Skill muss her

Damit Apple Music auf Echo-Geräten funktioniert, muss offenbar ein passender Skill aktiviert sein. Dieser steht ab Dezember zur Installation auf den Lautsprechern bereit. Im Skill muss dann das Apple-Music-Konto hinterlegt sein.

Apple gibt sich bei seinem Streamingdienst offener als bei anderen Angeboten. So existiert schon seit längerem eine eigene Android-App für den Dienst. Mit Amazon kooperiert Apple zudem in letzter Zeit enger. Nachdem der E-Commerce-Konzern lange Zeit kein offizieller Apple-Hardware-Anbieter war, hat sich das in den vergangenen Wochen nun geändert. Gleichzeitig wurde auch die Multimediabox Apple-TV ins Angebot aufgenommen; weiterhin kann man auf selbiger mittlerweile endlich Prime-Video ansehen.

