Apple News setzt auf Wahlberichterstattung

Apple baut die Wahlberichterstattung in der auf eigenen Betriebssystemen vorinstallierten Nachrichten-App aus: In Partnerschaft mit ABC News wird Apples News-App die US-Präsidentschaftswahl 2020 mit Live-Berichterstattung, Videos, Umfrageergebnissen und Infografiken begleiten, wie der Konzern mitteilte – bis hin zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten 2021.

Apple News Mit-Gastgeber einer Präsidentschaftsdebatte

Apple News tritt in diesem Rahmen auch erstmals als Gastgeber einer Präsidentschaftsdebatte in Erscheinung: Gemeinsam mit dem Fernsehsender ABC wird die achte TV-Debatte der US-Demokraten Anfang Februar 2020 in New Hampshire durchgeführt – das ist zugleich der Startpunkt der Wahlberichterstattung in Apple News, so Apple.

Apples News-App ist auf iPhones, iPads und Macs vorinstalliert, wird aber nur mit bestimmten Ländereinstellungen sichtbar: Die Nachrichten-App ist derzeit nur in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien verfügbar. In Deutschland blendet Apple in Standardeinstellung ein News-Widget ein, das Nachrichten von hiesigen Medien zeigt – nach welchen Kriterien diese ausgewählt werden, bleibt unklar.

Kritik an Einfluss von Apple News

Apple News will mehr sein als ein reiner Nachrichten-Aggregator, Apple beschäftigt auch Journalisten, die sich um die Auswahl der Nachrichten kümmern und entscheiden, welche Themen Nutzern per Push-Nachricht zugestellt werden. Diese Push-Mitteilungen erhalten allein in Großbritannien mehrere Millionen Apple-Nutzer, wie der Guardian berichtet – entsprechend hoch würden die Zugriffszahlen auf so hervorgestellte Inhalte ausfallen.

Apples Auswahlverfahren sei intransparent, da die redaktionellen Verfahren des Konzerns unbekannt bleiben, heißt es weiter. Apple-News-Mitarbeiter würden britischen Medien zudem wöchentlich mitteilen, welche Themen und Stories wahrscheinlich durch die App herausgestellt werden – damit bestehe die Möglichkeit, dass "einer der größten Hardware-Hersteller der Welt" in der Lage ist, den Output britischer Medien "indirekt beeinflussen", kritisiert die Zeitung. Apple betonte gegenüber dem Guardian, man wähle für Apple News stets "qualitativ hochwertige Inhalte aus vertrauenswürdigen Quellen" und einer großen Bandbreite an Medien aus – das gelte auch für die Wahlberichterstattung in Großbritannien. (lbe)