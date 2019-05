Apple-Pay-Chefin macht Hoffnung auf mehr NFC beim iPhone

Apple beginnt, langsam die NFC-Funktion des iPhone für Dritte zu öffnen. Nach der Ankündigung, in Großbritannien die sogenannte Brexit-App bis Jahresende auch unter iOS zugänglich zu machen – sie nutzt den Kurzstreckenfunk, um den Pass auszulesen und ist bislang nur für Android erhältlich –, hat Apple-Pay-Chefin Jennifer Bailey weitere Verbesserungen in Aussicht gestellt.

Pilotprogramme mit US-Ketten

Auf einer Veranstaltung der Zahlungstechnikindustrie in den USA sagte die Apple-Vizepräsidentin für Internetdienste, man werde als nächstes Kundenbindungsprogramme per NFC für das iPhone anbieten. Dazu gibt es bereits eine Zusammenarbeit mit mehreren amerikanischen Ketten, darunter Bonobos, Dairy Queen, Panera Bread, Dave & Buster's oder Caribou Coffee. Bei diesen laufen Pilotprogramme, die die in Apples API Core NFC eingebaute RF-Tag-Lesefunktion nutzen.

Sparkassen und Google Pay bleiben draußen

In der Praxis heißt dies, dass man mit einem iPhone künftig leichter Mitglied eines Loyalitätsprogrammes werden könnte oder mit dem iPhone Parktickets über den Anbieter PayByPhone bezahlt. Eine vollständige Öffnung der NFC-Schnittstelle bedeuten die Versuche aber keinesfalls. So unterstützt Apple weiterhin als einzige NFC-Zahlungsmöglichkeit nur den hauseigenen Dienst Apple Pay, Konkurrenzservices wie ein NFC-gestütztes Angebot der Sparkasse oder gar Google Pay sind bislang auf dem iPhone nicht denkbar. Apple begründet dies unter anderem mit Datenschutzbedenken.

10 Milliarden Transaktionen

Bailey gab bei ihrem Auftritt auch aktuelle Daten zur Apple-Pay-Nutzung bekannt. Der Dienst sei 2019 bereits für 10 Milliarden Transaktionen eingesetzt worden. In den USA soll er bis Ende des Jahres von 70 Prozent der Händler unterstützt werden. Die neue Kreditkarte Apple Card, die bald in den USA starten soll, werde "transformativ" sein. Das Plastikgeld ist eng in Apple Pay eingebunden und zahlt für Käufe bei Apple beziehungsweise solche über den kontaktlosen Dienst das meiste "Cashback". So sollen Kunden weiter an Apple Pay gewöhnt werden.

(bsc)