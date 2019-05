Apple Pay: Express-Modus soll Zahlung im öffentlichen Nahverkehr beschleunigen

Apple erweitert die Express-ÖPNV-Funktion des iPhones: Mit iOS 12.3 ist es jetzt möglich, eine für Apple Pay eingerichtete Kredit- oder Debitkarte als Express-Zahlungsmittel für den öffentlichen Personennahverkehr zu hinterlegen. Mit dieser Karte lässt sich dann an NFC-fähigen Bezahl-Terminals der Fahrpreis entrichten, ohne dies biometrisch per Fingerabdruck, Gesichts-Scan oder Code-Eingabe freigeben zu müssen. Die Zahlung soll dadurch erheblich schneller erfolgen.

Verzicht auf biometrische Bestätigung beschleunigt Zahlung

Nutzer können Express-ÖPNV-Karten in den iOS-Einstellungen unter "Wallet & Apple Pay" festlegen, dort gibt es einen neuen Abschnitt für "ÖPNV-Karten". Hier wird die Auswahl einer bereits für Apple Pay eingerichteten Karte ermöglicht. "Die gewählte Karte funktioniert automatisch ohne Face ID oder deinen Code", schreibt Apple dort zur Erklärung – "halte das iPhone einfach an ein unterstütztes ÖPNV-Lesegerät".

ÖPNV-Zahlungen mit Apple Pay erst an wenigen Orten

Die Zahlung mit Apple Pay im öffentlichen Personennahverkehr wird bislang allerdings nur in bestimmten Städten in insgesamt sieben Ländern unterstützt, wie Apple in einem Support-Dokument aufführt, darunter zum Beispiel USA, Großbritannien, Russland und China.

Der spezielle Express-Modus steht zudem noch ganz am Beginn: Er ist lediglich in Japan flächendeckend mit dem elektronischen Fahrkartensystem Suica zu finden sowie in Peking und Shanghai – auch dort nur in Verbindung mit speziellen ÖPNV-Karten, die sich auf dem iPhone hinterlegen lassen. Der Nahverkehrsbetrieb Trimet in Portland (USA) ist nun der erste Anbieter, der die Express-Zahlungen im öffentlichen Nahverkehr mit gängigen Kredit- und Debitkarten akzeptiert.

Wie schnell Apple die Express-Funktion in Zusammenarbeit mit ÖPNV-Anbietern weltweit ausbauen kann und will, bleibt vorerst offen. Die Unterstützung für Expresszahlungen mit Kredit- und Debitkarten ist nun jedenfalls vorhanden. Spezielle NFC-Tags sollen Apple-Pay-Zahlungen künftig auch an anderen Orten vereinfachen – etwa zum Buchen eines E-Scooters oder zur Zahlung an der Parkuhr.

Ebenfalls interessant:

(lbe)