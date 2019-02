Apple Pay in Deutschland: Sparkassen prüfen Einführung

Die Sparkassen und Apple scheinen sich hinsichtlich einer Unterstützung von Apple Pay nun doch näher zu kommen: Man führe "sehr positive Gespräche mit Apple, um herauszufinden, wie wir Apple Pay für alle unsere Kunden einführen können", erklärte ein Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) am Montag gegenüber der dpa auf Anfrage. "Die technische Architektur hinter Apple Pay bietet den Verbrauchern eine hochsichere und private Lösung, die für unsere Kunden von Interesse ist", hieß es weiter.



Die Sparkassen gehören zu den größten Banken in Deutschland, die Apples (und Googles) mobile Bezahldienste bislang nicht unterstützen. Stattdessen wird eine hauseigene Lösung in Form einer NFC-App angeboten, die technisch bedingt nur für Android-Geräte verfügbar ist. Dritt-Entwickler können nur in sehr begrenztem Umfang auf die NFC-Schnittstelle des iPhones zugreifen, Banking-Apps sind dadurch nicht möglich – Apple begründete dies mit Sicherheitsbedenken.

Sparkassen forderten bisher Öffnung von iPhone-NFC



Nach dem Start von Apple Pay in Deutschland im Dezember 2018 teilte die Sparkassen-Finanzgruppe noch mit, Apple müsse die NFC-Schnittstelle des iPhones für Dritte öffnen, sonst bremse der Konzern "die Weiterentwicklung mobiler Zahlungslösungen hierzulande aus". Apple Pay stehe nur einem "sehr engen Nutzerkreis" zur Verfügung, da die in Deutschland weit verbreitete Girocard derzeit nicht unterstützt wird.

Bislang keine Girocard-Unterstützung in Apple Pay



Apple Pay setzt eine Kredit- oder Debitkarte voraus, die eine teilnehmende Bank ausgeben muss. In Deutschland arbeitet Apple bisher unter anderem mit der Deutschen Bank, HypoVereinsbank, Comdirect, N26 und American Express zusammen. Die Deutsche Bank richtet für Kunden ohne Kreditkarte eine virtuelle Debitkarte (Mastercard) ein, so dass ihnen Apples Bezahldienst ebenfalls offensteht – ein ähnliches Verfahren könnten auch die Sparkassen wählen.

Weitere Banken mit Apple-Pay-Support wie DKB, Ing und Consorsbank werden möglicherweise bereits im Frühjahr folgen. Apple Pay erlaubt – mit iPhone und Apple Watch – die kontaktlose Bezahlung an Terminals im Einzelhandel sowie Shopping in Apps und im Web. Laut Apple-Chef Tim Cook war die Einführung von Apple Pay in Deutschland ein "Riesenerfolg", konkrete Zahlen wurden bislang aber nicht genannt.

