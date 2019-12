Apple-Podcasts kommen auf Amazon Echo

Echo-Nutzer können nun Apple Podcasts auf ihre Funk-Lautsprecher bringen. Über 800.000 Podcasts aus Apples Verzeichnis sind so auf Echo-Lautsprechern verfügbar und lassen sich über das Sprachassistenzsystem Alexa aufrufen und ansteuern, wie Amazon mitteilte – vorerst ist die Funktion nur in den USA verfügbar, ein Termin für den Deutschlandstart wurde noch nicht genannt.

Umfassende Integration mit Wiedergabestatus-Sync

Die Integration geht über die reine Wiedergabe hinaus: Loggt man sich in der Alexa-App mit der Apple-ID ein, soll auch der Wiedergabestatus in Apples Podcasts-App mit Echo-Lautsprechern synchronisiert werden, um gerade gehörte Podcast-Episoden beim Gerätewechsel an der entsprechenden Stelle fortzusetzen, erklärt Amazon. In der Alexa-App lasse sich der Apple-Dienst zudem als Standard-Podcast-Client festlegen. Über Alexa-Sprachbefehle lassen sich Podcast abrufen und fortsetzen sowie die Wiedergabe steuern.

Apple betreibt das wohl größte Verzeichnis für Podcasts weltweit und mit der auf iPhones vorinstallierten Podcasts-App einen der meistgenutzten Clients für den Abruf von Sprachinhalten. Bislang war der Dienst rein auf Apple-Geräten verfügbar. Wer diese auf einem Funk-Lautsprecher wiedergeben, musste die Audionihalte vom iPhone aus streamen. Apples Siri-Lautsprecher HomePod war bislang der einzige Lautsprecher mit direkter Apple-Podcasts-Integration.

Immer mehr Apple-Dienste auf Amazon-Hardware

Seit längerem wird spekuliert, dass Apple – ähnlich wie schon Spotify – mit Podcasts auch Geld verdienen will und möglicherweise einen eigenen Dienst mit Audioinhalten plant. Nach langjährigem Streit über die Prime-Video-App haben Apple und Amazon 2018 eine umfassende Partnerschaft abgeschlossen. Die Apple-Dienste Music und TV+ sind bereits auf Amazon-Hardware verfügbar, Apple-Produkte wiederum bei dem Online-Handelsriesen gelistet, der nun ein offizieller Handelskanal für Apple ist – freie Apple-Händler wurden von der Plattform gedrängt.

