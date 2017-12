Ein Blick in andere Länder zeigt, dass Hardware wie iPhone X dort billiger gehandelt werden – in den USA kann man sogar Macs mit deutschem Tastaturlayout bestellen. Um beim Auslandskauf zu sparen, müssen Nutzer aber einiges beachten.

iPhones, Macs und iPads sind in anderen Ländern teils deutlich billiger als in Deutschland, so liegen viele Apple-Preise in den USA über 20 Prozent unter den hiesigen. Allerdings wird oft noch die lokale Steuer fällig und bei einer ordnungsgemäßen Einfuhr nach Deutschland muss zudem Umsatzsteuer gezahlt werden. Dennoch lässt sich in bestimmten Ländern noch deutlich sparen, wie Mac & i in einem ausführlichen Artikel zum Auslandskauf von Apple-Hardware erklärt.

Praktisch dabei: Apples Hardware-Garantie gilt weltweit, viele Geräte lassen sich zudem einfach per USB laden. In manchen Ländern wie den USA ist es sogar möglich, MacBooks mit deutschem Tastaturlayout zu bestellen.

Online verkauft Apple nur an Bewohner des jeweiligen Landes, mit Hilfe von Dritt-Diensten lässt sich die Hardware aber auch auf dem Postweg beziehen, wie Mac & i ausführt – allerdings gilt es hier, Zusatzkosten und die vom Zoll erhobenen Einfuhrabgaben im voraus zu kalkulieren.

