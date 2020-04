Apple TV+: Mehrere Serien vorübergehend kostenlos

Apple hat erstmals komplette Serienstaffeln aus seinem Streaming-Dienst TV+ kostenlos zugänglich gemacht. Das Gratisangebot beinhaltet derzeit vier Serien, drei Kinderserien und einen Dokumentarfilm. Für den Zugriff ist kein Test-Abonnement erforderlich, sondern nur eine Apple-ID, wie das Unternehmen mitteilte. Die Aktion soll nur vorübergehend laufen.

Vom Weltraum-Drama bis zur Gruselkiste

Das kostenlose Serienangebot umfasst die erste Staffel des Science-Fiction-Dramas "For all Mankind" von Drehbuchautor Ronald D. Moore ("Battlestar Galactica", "Outlander"). Es zeigt eine Welt, in der es die Sowjetunion zuerst auf den Mond geschafft hat und der Wettlauf ins All nie geendet ist. Die Serie wurde bereits für eine zweite Staffel verlängert.

Frei verfügbar ist auch das im 19. Jahrhundert angesiedelte Comedy-Drama "Dickinson" rund um die amerikanische Dichterin Emily Dickinson, die Serie wurde von Alena Smith ("The Affair") geschrieben. Mit "Little America" lässt sich außerdem eine von Kritikern viel gelobte Anthologie-Serie zu US-Einwanderern frei streamen und auch "Servant" ist im Rahmen des Angebotes ohne Abo verfügbar – eine Gruselserie des Regisseurs M. Night Shyamalan ("Sixth Sense").

Serien für Kinder und ein Dokumentarfilm

Zu den weiteren frei verfügbaren Inhalten gehört die Zeichentrickserie "Snoopy im All", die "Helpsters" – eine Serie für Kleinkinder aus dem Hause Sesamstraße – und die Serie "Vier Freunde und die Geisterhand" für größere Kinder. Bei allen Serien ist jeweils die erste Staffel verfügbar, die Inhalte sind Exklusivtitel, die für Apple produziert oder von dem Konzern für Apple TV+ eingekauft wurden. Auch der Dokumentarfilm "Die Elefantenmutter" (The Elephant Queen) lässt sich ohne TV+-Abonnement schauen.

Wie lange die "Free For Everyone"-Aktion laufen soll, teilte Apple nicht mit. Der Zugriff ist nur über Apples TV-App möglich, per Browser lässt sich das Gratisangebot offenbar nicht nutzen. Die TV-App ist auf iPhones, iPads, iPod touches und Macs (ab macOS 10.15 Catalina) vorinstalliert – sowie Teil der TV-Box Apple TV. Auf bestimmten Smart-TVs von Samsung und LG gibt es die TV-App ebenfalls – sowie auf Amazons Fire TV.

(lbe)