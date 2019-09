Apple TV+: Nur wenige Inhalte zum Start bekannt

Lange Zeit wusste niemand, was Apple mit seinem neuen Streamingdienst Apple TV+ tatsächlich vorhat. Weder einen Starttermin noch den konkreten Inhalteumfang noch den Preis nannte der iPhone-Hersteller zunächst. Zumindest ersteres und letzteres ist seit gestern bekannt: Los geht es am 1. November und der Preis liegt bei moderaten 5 Euro im Monat. Hinzu kommt, dass beim Kauf eines neuen Geräts seit dem 10. September – Apple nannte hier iPhone, iPad, iPod touch, Mac oder Apple TV – eine Nutzung über ein Jahr gratis sein soll.

Nur wenige Trailer veröffentlicht

Damit dürfte Apple TV+ von Anfang an über reichlich Nutzer verfügen. Was die allerdings konkret erwartet, ist bislang unklar – und auch, wie der konkrete Vertrieb der Inhalte aussehen wird. So weiß noch niemand, ob ein Binge-Watching von Serien möglich sein wird oder Apple Folgen wöchentlich herausgibt.

Trailer für "The Morning Show" (Quelle: Apple)

Bislang offiziell mit Trailer präsentiert wurden vier Shows: "The Morning Show", ein Drama im TV-Umfeld mit Jennifer Aniston, Steve Carell und Reese Witherspoon, "For All Mankind", eine Weltraumserie mit Joel Kinnaman, die alternative Szenarien der Mondlandung durchgeht, "Dickinson", ein Fantasy-Drama aus der Welt der Autorin Emily Dickinson sowie gestern "See", eine Science-Fiction-Action-Serie mit Jason Momoa.

Kindershows und mehr

Ebenfalls bereits bekannt sind die Kindershows "Helpsters" von den "Sesamstraße"-Machern, die PBS-Jugendreihe "Ghostwriter" sowie die Serie "Snoopy in Space" mit den "Peanuts"-Figuren. Weiterhin wurden verschiedene Dokus angekündigt, etwa die Tierdokumentation "Elephant Queen" und ein Projekt mit Oprah Winfrey, bei dem es um Bücher gehen soll.

In Branchenblättern wurden außerdem mindestens fünf weitere Shows oder Filme bekannt. Darunter sind "Little America" über Einwanderer in den USA, eine Krimireihe namens "Truth be Told", ein Film namens "Hala" über muslimische Jugendliche sowie "Servant" von Horror-Regisseur M. Night Shyamalan.

(bsc)