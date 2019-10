Für Apple TV+: Apple bringt TV-App auf Amazons Fire TV

Apple führt die hauseigene TV-App auf weiteren Geräten von Drittherstellern ein: Ab Donnerstag ist Apples TV-App für Amazons Fire TV Stick 4K und Fire TV Sticks der zweiten Generation erhältlich, wie der Onlinehändler mitteilte. Dies gilt für Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, USA, Kanada und Indien. Die Apple-TV-App war ursprünglich nur auf Apple-Hardware verfügbar.

Auf Fire TV Cube, Fire TV (3. Generation) und die Nebula Soundbar (Fire TV Edition) soll die Apple-App noch bis Jahresende kommen, die Einführung der TV-App auf "Fire TV Edition Smart TVs" ist für Frühjahr 2020 geplant. Fire TV Sticks der ersten Generation und Fire TV Generation 1 und 2 werden offenbar nicht unterstützt.

Fire Stick gibt Zugriff auf iTunes-Inhalte und TV+

Mit Apples TV-App wird es für Fire-TV-Besitzer erstmals möglich, Spielfilm- und TV-Inhalte aus Apples iTunes Store zu streamen und bereits gekaufte Inhalte erneut abzurufen. Auch die von Apple angebotenen Channels – aufpreispflichtige Abonnements von Dritt-Kanälen – werden in der TV-App auf Fire TV integriert. Der Abruf von Apple-Inhalten soll so auch über Amazons Sprachassistenzsystem Alexa möglich sein.

Mit der Einführung der TV-App bereitet Apple den Start des hauseigenen Streaming-Dienstes TV+ vor, der am 1. November in über 100 Ländern startet. TV+ umfasst nur von Apple produzierte Exklusivinhalte, die mit einem Staraufgebot Abonnenten locken sollen. Das Abonnement von Apple TV+ wird 5 Euro pro Monat kosten.

Apple TV+ noch ohne Android-App

Der Ausbau der Dienste-Sparte erfolgt bei Apple plattformübergreifend: Apples TV-App ist bereits auf bestimmten Smart-TVs von Samsung verfügbar und soll noch auf neuen LG- und Sony-Fernsehern eingeführt werden. In den USA bietet Apple seit kurzem außerdem eine App für die populäre Roku-Box an. TV+ wird sich außerdem auch per Browser streamen lassen. Eine Android- und Windows-Version hat Apple bislang nicht angekündigt.

Nach mehrjährigem Streit über den Vertrieb von Amazons Prime-Video-App auf Apples Settop-Box Apple TV haben die Konzerne erst vor knapp zwei Jahren des Kriegsbeil begraben. Seit vergangenem Jahr besteht ein großer Vertriebs-Deal, der Amazon zu einem offiziellen Handelskanal für Apple-Hardware macht. Unabhängige Anbieter wurden dadurch von der Handelsplattform gedrängt.

