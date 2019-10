Apple: Was im Oktober noch an neuer Hardware kommen könnte

Apple hat in diesem Jahr noch einige neue Produkte in der Pipeline – davon gehen Beobachter fest aus. Ein möglicher Zeitraum für das nächste Hardware-Event wird aktuell besonders heiß kolportiert: Die Woche ab dem 28. Oktober.

Lesen im Termin-Kaffeesatz

Grund dafür ist, dass Apple soeben einen Termin für die Bekanntgabe seiner Quartalszahlen genannt hat – diese sind für den 30. Oktober geplant, einen Mittwoch. Nutzt der Konzern keinen Dienstag für die Kommunikation der Finanzergebnisse, bedeutet dies zumeist, dass in der jeweiligen Woche auch eine Keynote geplant ist. Diese könnte dann am Montag davor stattfinden, also jenem 28. Oktober.

Die Geräte, die noch kommen sollen, sind recht breit gestreut. So warten die Community auf ein neues MacBook Pro mit 16-Zoll-Display und überarbeiteter Tastatur, das nicht größer ausfallen soll als die aktuell 15-Zoll-Variante. Frische iPad-Pro-Modelle gelten ebenfalls als wahrscheinlich – im September gab es nur ein neues Einsteiger-Tablet zu sehen. Ein neues Apple-TV-Modell mit mehr Leistung steht schon seit längerem aus, ebenso wie ein eigener Apple-Tracker mit Ultra-Wideband-Technik.

Weitere Hardware in der Pipeline

Anfang November ist auch der Start des Videodienstes Apple TV+ vorgesehen, hier könnte Apple erneut Sendungen und Filme vorstellen. Weiterhin warten Profis auf den neuen Mac Pro samt Pro Display XDR, die angekündigt, aber nach wie vor nicht auf dem Markt sind. Im vergangenen Oktober hatte Apple auch neue Mac minis sowie MacBook-Air-Modelle präsentiert, allerdings wurde das MacBook Air erst kürzlich leicht überarbeitet.

iMac und iMac Pro könnte Apple jedoch aktualisieren, diese wären im Produktplan wieder fällig. Allerdings neigte der Konzern zuletzt dazu, solche Ankündigungen einfach per Pressemitteilung zu machen. Mit einer Bekanntgabe eines Apple-Events im Oktober ist frühestens Mitte des Monats zu rechnen.

(bsc)