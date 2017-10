Apple Watch 3 mit LTE: SMS nur mit iPhone-Krücke möglich

(Bild: Apple)

Die neue Computeruhr enthält zwar einen Mobilfunkchip, der UMTS und LTE beherrscht. Apple leitet SMS-Textnachrichten aber über ein gepairtes iPhone – egal wo es sich gerade befindet.

Wer mit seiner Apple Watch Series 3 mit LTE-Anbindung ganz ohne iPhone unterwegs ist und sich wundert, warum SMS-Nachrichten nicht ankommen oder versendet werden können, sollte einen Blick in ein von Apple erst kürzlich aktualisiertes Supportdokument werfen. Darin ist nachzulesen, was die Uhr wirklich ohne iPhone kann – und der gute, alte Short Message Service gehört leider nicht dazu.

iPhone gepairt und in der Schublade

Sowohl SMS, MMS als auch Push-Nachrichten von Drittanbieter-Apps werden nämlich nur dann an die Uhr weitergeleitet, wenn das mit der Apple Watch Series 3 gepairte iPhone aktiv ist. Das Gerät dient als Krücke oder Bridge für die Weitergabe dieser Kommunikationsformen via Internet. Das Smartphone müsse angeschaltet sein sowie eine Verbindung zu einem WLAN oder einem Mobilfunknetz haben, heißt es dazu weiter.

Immerhin: Apple verlangt nicht, dass sich das iPhone in der Nähe der Apple Watch Series 3 mit LTE-Anbindung befindet. "It doesn't need to be nearby", schreibt der Konzern in dem Dokument, dass in deutscher Sprache noch nicht auf dem aktuellen Stand ist. Hat man sein iPhone allerdings ausgeschaltet, funktioniert die SMS-Vermittlung nicht – weder zum Empfang noch zum Senden. Dann erscheint auf dem Display der Uhr, wenn man es dennoch versucht, eine Fehlermeldung: "Nachricht nicht gesendet."

iMessage-Nachrichten gehen direkt

Interessanterweise ist von der Problematik Apples hauseigener Kurznachrichtendienst iMessage nicht betroffen. Dessen Mitteilungen landen direkt auf der Apple Watch Series 3 mit LTE-Anbindung, ohne dass ein iPhone als Vermittler notwendig wäre. Allerdings sollte man selbiges dennoch angeschaltet lassen – gegebenenfalls in der Schublade. Schon allein die dann möglichen Benachrichtigungen von Drittanbieter-Apps sind äußerst nützlich.

Problematisch an der Apple Watch Series 3 mit LTE ist auch, dass Entwickler ihre Apps zunächst an das neue Gerät anpassen müssen. Apps, die zuvor nur WLAN verwendeten, können nicht automatisch auf das LTE-Netz zugreifen. (bsc)