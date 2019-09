Apple Watch Series 5: Kaum interne Veränderungen

Apples neueste Smartwatch, die Apple Watch Series 5, ähnelt auch intern ihrem Vorgänger von 2018. Das haben die Reparaturexperten von iFixit herausgefunden. Bei ihrem ersten Teardown der Computeruhr kam heraus, dass sich vergleichsweise wenig Änderungen an der Hardware im Gerät feststellen lassen. Neben mehr Speicherplatz (32 statt 16 GByte) wurde von Apple noch am Akku geschraubt. Das 44-mm-Modell verfügt über 1,4 Prozent mehr Kapazität, das 40-mm-Modell über immerhin 10 Prozent mehr – die Batterie in letzterem ist zudem in einem neuen Metallgehäuse verpackt.

Änderungen am Display

Entdeckt wurde von iFixit außerdem ein neuer Ambient-Light-Sensor unter dem OLED-Panel. Apple hatte zudem angegeben, es verwende neue Display-Treiber und einen verbesserten Power-Management-Prozessor für den erstmals eingebauten Always-On-Bildschirm, der stets die Uhrzeit und andere Komplikationen zeigt, die sich selten ändern.

Mehr Speicher und ein Kompass

Das neue SoC-Modul mit Prozessor und Grafikeinheit nutzt weiterhin Chip und GPU aus der Apple Watch Series 4. Auf der offiziellen Website heißt es, der "64-Bit-Dual-Core-S5-Prozessor" sei "bis zu zwei Mal schneller als der S3-Prozessor" – also jener in der Apple Watch Series 3 von 2017. Einen Vergleichswert zum S4 aus der Series 4 gibt Apple nicht an. Im S5 soll neben mehr Speicher noch zusätzlich ein Kompass sitzen.

Kein Ersatzteilaustausch möglich

Die Ähnlichkeit von Series 4 und 5 bedeutet allerdings nicht, dass sich Teile untereinander austauschen ließen. iFixit schreibt, die kleineren Änderungen seien genug, dies zu verhindern – das gilt auch für Display und Taptic-Engine-Vibrationsmodul. Das in den neuen Modellen verwendete Alugehäuse ist nun zu 100 Prozent aus recycelten Rohstoffen – hier ist Apple nicht nur umweltfreundlicher, sondern spart auch noch Geld. Die Reparierbarkeit der Apple Watch Series 5 bleibt mittelprächtig: iFixit gab ein Rating von 6 von 10 Punkten.

Mehr zur Apple Watch Series 5 samt ausführlichem Test lesen Sie im Mac & i Heft 5/2019, das Anfang Oktober erscheint.

(bsc)