Apple Watch bei Computeruhren weiter dominierend

Im Computeruhren-Business kommt auch in abgelaufenen zweiten Quartal niemand an Apple vorbei. Das geht aus Berechnungen der Marktforschungsfirma Strategy Analytics hervor, die am Dienstagabend veröffentlicht wurden. Diesen Angaben zufolge verkaufte Apple in den vergangenen drei Monaten 5,7 Millionen Stück der verschiedenen Apple-Watch-Generationen – das seien 50 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Apple selbst nennt traditionell keine Verkaufszahlen, gab aber kürzlich ein boomendes Geschäft bei Wearables bekannt.

Samsung auf Rang zwei

Der Anteil von Apple am Smartwatch-Markt sei damit von 44,4 auf 46,4 Prozent gestiegen, wie Strategy Analytics am Mittwoch mitteilte. Samsung folgt demnach auf dem zweiten Platz mit zwei Millionen verkauften Computeruhren und knapp 16 Prozent Marktanteil.

Der Handy-Marktführer aus Südkorea konnte unter anderem mit einem im Frühjahr herausgebrachten neuen Modell den Absatz mehr als verdoppeln. Beim Fitnessband-Pionier Fitbit sanken die Verkäufe der hauseigenen Smartwatches hingegen binnen eines Jahres von 1,3 auf 1,2 Millionen Geräte – die Firma leidet an einer Absatzschwäche. Ihr Marktanteil sank von 15 Prozent im Jahr 2018 auf nun nur noch 10 Prozent. Andere Marken, die nicht einzeln aufgeführt wurden, erreichen laut Strategy Analytics 29,8 Prozent (Vorjahr: 27,9).

Wear OS nicht in der Top 3

Unter den drei größten Anbietern finden sich damit keine, die das auf Android basierende Google-Betriebssystem Wear OS nutzen. Google stellt es bereits seit 2014 Herstellern wie Fossil zur Verfügung, es konnte aber anders als Android bei Smartphones nicht zur dominierenden Plattform aufsteigen. Samsung setzt auf sein eigenes Betriebssystem namens Tizen.

Die Apple Watch mit ihrem Apple-Betriebssystem watchOS, das wiederum auf iOS basiert, ist seit ihrem Marktstart im Frühjahr 2015 die bestverkaufte Computeruhr. (mit Material der dpa)

(bsc)