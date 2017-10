Apple Watch mit LTE: Telekom sind eSIM-Profile ausgegangen

(Bild: Apple)

Die Apple Watch Series 3 mit LTE zeichnet sich dadurch aus, dass sie keine SIM-Karte benötigt. Allerdings sind die stattdessen benötigten eSIM-Profile endlich, wie die Deutsche Telekom lernen musste.

Eigentlich soll die eSIM im Mobilfunksektor alles besser machen: Nervige Plastikkärtchen mit Chip müssen nicht mehr verschickt und ins Gerät eingelegt werden, stattdessen läuft die Programmierung und Freischaltung der virtuellen Karte übers Netz. Warten auf die Zusendung der SIM per Post ist nicht mehr notwendig.

Doch ganz so problemfrei wie die Mobilfunker es versprochen haben, ist die eSIM augenscheinlich nicht. Das dürfen nun Interessenten an Apples neuer Computeruhr, der Apple Watch Series 3 mit LTE, erfahren. Offenbar hat sich die Deutsche Telekom, einziger verfügbarer Provider hierzulande für die Geräte, beim Anlegen der notwendigen eSIM-Profile verkalkuliert.

Ab Montag gibt's wieder eSIM-Codes

Diese scheinen zumindest endlich zu sein und lassen sich nicht einfach nach Belieben nachgenerieren. Das musste das Unternehmen nun in einem Statement gegenüber Mac & i einräumen. "Aufgrund des großen Erfolgs der neuen Apple Watch Series 3 sind zur Zeit leider keine eSIM-Zugangsprofile verfügbar", so eine Sprecherin lapidar. Erst ab dem kommenden Montag, dem 9. Oktober, soll es wieder möglich sein, die Uhr im Telekom-Netz zu aktivieren. Dies soll über die Rufnummer 0800 330 4723 möglich sein. "Wir bitten unsere Kunden, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen", so der Konzern.

Zuvor hatten Käufer der Apple Watch Series 3 berichtet, dass die Telekom auf Nachfrage mitteilte, man könne das notwendige eSIM-Profil für den Mobilfunkvertrag nicht ausgeben, weil es ausgegangen sei. Interessanterweise verwendet die Telekom Kunden zufolge den Postweg zum Versand des "Aktivierungscodes für ihr Zugangsprofil". Alternativ kann man nachsehen, ob der notwendige Code im Kundenportal der Deutschen Telekom verfügbar gemacht wurde. Der Provider muss auf jeden Fall kontaktiert werden. (bsc)