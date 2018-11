Apple angeblich an US-Hörfunk-Riesen interessiert

Apple ist offenbar an einem Deal mit einem der größten Hörfunk-Unternehmen in den USA interessiert: Apple erwäge eine Beteiligung an der krisengeschüttelten Firma iHeartMedia, der mehrere Hundert Radiostationen gehören, wie die Financial Times berichtet. Eine Partnerschaft in Hinblick auf Marketing- und weitere Werbemaßnahmen sei ebenfalls im Gespräch.



Ebenso ziehe Apple den Kauf der zu dem Unternehmen gehörenden Streaming-Plattform iHeartRadio in Betracht, die rund 120 Millionen registrierte Nutzer zählt, wie die Wirtschaftszeitung unter Verweis auf mit den Verhandlungen vertraute Personen berichtet. Teil von Apple Music ist auch der Streaming-Radiosender Beats 1, der dem Bericht zufolge bislang nicht den von Apple erhofften Erfolg erzielt hat.

Radiohörer als potentielle Neukunden für Apple Music

Der Rückgriff auf terrestrisches Radio könnte Apple dazu dienen, das Nutzerwachstum von Apple Music zu beschleunigen. Der Dienst hat nach Informationen der Financial Times in den letzten Monaten zwar 6 Millionen Abonnenten hinzugewinnen können und sei auf dem wichtigen US-Markt am Konkurrenten Spotify vorbeigezogen – konnte aber weltweit auch nach über drei Jahren nicht zu Spotify aufschließen, obwohl die vorinstallierte Musik-App auf mehreren Hundert Millionen iPhones Apple Music prominent bewirbt.

Online-Dienste sollen weiteres Umsatzwachstum für Apple sicherstellen



Apple treibe den eigenen Streaming-Dienst inzwischen aggressiver und ernsthafter voran, erklärte ein Musik-Manager bei einem der drei großen Labels gegenüber der Zeitung, im Frühjahr hat Apple Music einen neuen Chef bekommen.

Apple könnte ein Abo-Bundle aus Apple Music und einem für 2019 geplanten TV-Streaming-Dienst anbieten, heißt es weiter. Apple setzt verstärkt auf Wachstum durch sein Dienstesparte, die neben dem App Store auch Apple Music und iCloud-Abos umfasst. Bis 2020 soll das Diensteangebot allein einen Jahresumsatz von 50 Milliarden Dollar beisteuern. Einmal gewonnene Nutzer geben im Laufe der Zeit immer mehr bei Apple aus, teilte der Finanzchef des Konzerns im vergangenen Jahr mit. (lbe)