Apple bietet Batteriehüllen für alle neuen iPhones an

Apple bietet auch für seine jüngste iPhone-Generation wieder eigene Akkuhüllen an. Dies hatte sich bereits Ende Oktober abgezeichnet, nachdem entsprechende Grafiken in iOS 13.2 aufgetaucht waren. Wie dem Online-Laden des Konzerns zu entnehmen ist, gibt es nun für iPhone 11, 11 Pro sowie 11 Pro Max jeweils ein eigenes Smart Battery Case. Diese haben Apples charakteristischen Akkuhüllen-Look: Um die Kamera herum eine Einbuchtung, nach unten hin einen "Buckel", in dem die eigentlichen Batteriezellen sitzen.

Wenig konkrete Infos

Die drei von Apple offerierten Varianten kosten interessanterweise jeweils gleich viel: 150 Euro möchte Apple sehen. Das Unternehmen verspricht jeweils "eine bis zu 50 Prozent längere Batterielaufzeit". Konkrete Angaben zur Kapazität macht Apple allerdings nicht – ebenso fehlen derzeit noch Gewichtsinfos. Das Smart Battery Case beherrscht drahtloses Aufladen über QI (wie die iPhones selbst) und verfügt über einen Lightning-Anschluss, der auch mittels USB-C-Adapterkabel und passendem Netzteil mit USB-PD-Ladegeschwindigkeit beschickt werden kann.

Schnell mal ein Selfie

Als Zusatzfunktion kommen die Cases mit einer eigenen Kamerataste, "um die Kamera-App zu starten, egal ob das iPhone gesperrt ist oder nicht", wie Apple schreibt. "Wenn Du die Taste kurz berührst, nimmst Du ein Foto auf, wenn Du sie länger berührst, ein Video. Das funktioniert auch für Selfies." Die Taste befindet sich rechts unten an der Seite, dürfte also nicht unabsichtlich betätigt werden.

Zwei oder drei Farben

Das Smart Battery Case wird in zwei (iPhone 11) beziehungsweise drei (iPhone 11 Pro, 11 Pro Max) Farben offeriert: Schwarz, Weiß und für Pro/Pro Max zusätzlich Sandrosa. Frühester Liefertermin war anfangs der kommende Dienstag, mittlerweile ist die Lieferzeit auf Mittwoch (27. November) hochgegangen. Eine Vorbestellung ist bereits möglich. Konkurrierende Akkuhüllen für iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max wurden von Zagg/Mophie bereits angekündigt: Die JuicePack-Access-Modelle, die wohl um die 100 Euro kosten dürften, sind allerdings derzeit noch nicht in Europa lieferbar

(bsc)