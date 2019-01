Apple bringt Kreativ-Lehrpläne nach Deutschland

Apple baut das Bildungsangebot in Europa aus. Das im vergangenen Jahr vorgestellte Lehrangebot "Everyone can create" liegt nun in mehreren europäischen Sprachen vor: Dazu gehören Ausgaben in Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch, wie der Konzern am Montag mitteilte. Fassungen in Schwedisch und Niederländisch sollen im Frühjahr folgen.



Die kostenlos über Apple Books ausgelieferten Handbücher "Jeder kann kreativ sein" sind für Lehrer und Eltern gedacht: Der Schulunterricht und bestehende Lehrpläne sollen mit diesen Ressourcen um Fotografien, Videos, Illustrationen und Musikaufnahmen erweitert werden.

Kreativinhalte zur Einbindung in bestehende Lehrpläne



Die Inhalte sind zur Integration in bestehende Unterrichtspläne gedacht und sollen sich Fächer-übergreifend verwenden lassen, etwa für Literaturwissenschaft, Mathematik, Naturwissenschaften, Geschichte, Geisteswissenschaften und Programmieren, wie Apple erklärt. Dies könne die Kreativität fördern und Schüler "zum Erfolg inspirieren", betonte das Unternehmen zur Einführung im vergangenen Jahr.

Die Projekthandbücher sind für den Einsatz der Lehrinhalte auf dem iPad ausgelegt und setzen verschiedene Apps von Apple und Dritt-Entwicklern voraus. Seit der Einführung im vergangenen Herbst seien die Handbücher in Europa bereits knapp 100.000-mal heruntergeladen worden, erklärte das Unternehmen.

Auch das Weiterbildungsangebot zum "Apple Teacher" hat Apple um weitere europäische Sprachfassungen ergänzt. Es soll Lehrer in der Verwendung von Apple-Hardware im Unterricht schulen.

Apple-Chef: Bildung fördert Chancengleichheit



Apple sei überzeugt, "dass Bildung die Chancengleichheit fördert", betonte Konzernchef Tim Cook in einem Interview mit dem Boulevardblatt "Bild". "Die Menschen werden nicht alle mit den gleichen finanziellen Möglichkeiten geboren, aber viele kommen mit einer unglaublichen Gabe zu lernen auf die Welt, durch die sie aufsteigen und großartige Dinge im Leben erreichen können." Die Erfahrung habe auch er persönlich gemacht.

Im wichtigen US-Bildungsmarkt setzen Googles Chromebooks Marktforschern zufolge Apple inzwischen erheblich unter Druck. Apple will mit Datenschutz, den kostenlosen Lehrinhalten und Apps dagegenhalten – im vergangenen Jahr hat Apple dafür das Einsteiger-iPad für den Apple Pencil geöffnet. Die siebte iPad-Generation und ein neues iPad mini 5 werden im Frühjahr erwartet.

(lbe)