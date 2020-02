Apple dreht Cloud-Gaming-Dienst Shadow ab

Der in den USA beliebte Cloud-Gaming-Dienst Shadow ist von Apple aus dem iOS-App-Angebot gestrichen worden. Laut Angaben des Unternehmens wurden die Mobilanwendungen für iPhone und iPad aus dem App Store entfernt, weil man es versäumt habe, "übereinstimmend mit einem bestimmten Teil der App-Store-Regeln zu handeln". Welche genau das waren, sagte Shadow nicht.

Im Sommer auch in Deutschland

Der Dienst stellt Usern einen laut eigenen Angaben vollwertigen Gaming-PC im Netz zur Verfügung, über den per Mobilgerät und Rechner zugegriffen werden kann. In den USA zahlt man dafür 13 US-Dollar im Monat. In Deutschland kommt Shadow für 13 Euro im Monat ab Sommer auf den Markt. Shadows Angaben zufolge untersucht man derzeit die Situation und "arbeite daran, Shadow für alle Mobilnutzer zurückzubringen" und das "so schnell wie möglich". Einen Zeitplan dafür gibt es aktuell noch nicht.

Der Fall erinnert an Probleme, die Apple auch anderen Cloud-Gaming-Anbietern bereitet hatte. So war es anfangs unmöglich, den Steam-Client Link aufs iPhone zu holen. Damals hieß es anfangs, es gebe "Geschäftskonflikte" – es dauerte ein Jahr, bis Steam Link schließlich durchgewinkt wurde.

Das Problem mit den "Geschäftskonflikten"

Apple störte sich offenbar daran, dass Nutzer über die App ursprünglich Steam-Spiele kaufen konnten – ohne dass Apple finanziell daran beteiligt wurde.Für digitale Inhalte, die in iOS-Apps verkauft werden, muss zwingend Apples In-App-Kaufschnittstelle eingesetzt werden, der Konzern verdient dadurch bis zu 30 Prozent an jedem Kauf oder Abo mit.

Ob der Konflikt mit Shadow ähnlich angelegt ist, lässt sich ohne Angaben des Unternehmens aktuell nicht sagen – es könnte auch sein, dass Apple die "Emulation" eines Gaming-PCs auf seinen Geräten missfällt. Dienste wie Shadow sind aktuell stark im Kommen. So hat Microsoft mit dem Project xCloud für iOS bereits einen Testlauf gestartet. Dabei kann man Xbox-Spiele auf iPhone & Co. holen. Apple hat mit Arcade mittlerweile einen eigenen Spiele-Abodienst im Angebot. (bsc)