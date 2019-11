Apple engagiert Pro-Trump-Lobbyisten

Apple hat in Washington einen neuen konservativen Lobbyisten unter Vertrag genommen. Wie der US-Börsensender CNBC in Registrierungsunterlagen des amerikanischen Senats entdeckt hat, soll Jeffrey Miller mit seiner Firma Miller Strategies künftig für den iPhone-Konzern tätig werden.

Langjähriger Trump-Verbündeter

Miller gilt als langjähriger Verbündeter von US-Präsident Donald J. Trump. Er war zum Beispiel Vize-Finanzvorsitzender des Komitees, das 2017 die Amtseinführung des New Yorker Immobiliengurus organisierte. Heute ist Miller unter anderem als Spendenwerber für Trumps Wiederwahlkampagne tätig und soll im dritten Quartal 255.000 US-Dollar für das Trump Victory Committee erzielt haben. Dieses wird von der Trump-Wahlkampagne und der obersten Parteiorganisation der Republikaner, dem RNC, betrieben.

Apple sucht sich Hilfe

Aktuell ist laut CNBC unklar, was Miller konkret für Apple tut. Bislang beschäftigt der Konzern vor allem seine eigenen Lobbyisten, 5,5 Millionen Dollar wurden 2019 bislang investiert. Aktuell werden vier externe Lobby-Firmen für Apple tätig. Miller könnte dem Unternehmen unter anderem dabei helfen, Ausnahmegenehmigungen für neue China-Strafzölle zu erhalten, die unter anderem Komponenten des Mac Pro betreffen. Apple hätte aber auch gerne Ausnahmen für die Apple Watch sowie iPhone-Teile – so ein neuer Antrag beim Büro des US-Handelsbeauftragten.

Trump und Cook on tour

Unterdessen wurde bekannt, dass Apple-Chef Tim Cook in dieser Woche eine Tour mit Donald Trump in Texas unternehmen wird – am Mittwoch besuchen beide einen Auftragsfertiger in Texas, wo der Mac Pro zusammengeschraubt wird, wie es in US-Medienberichten heißt. Auch da dürfte es um China-Strafzölle gehen. Tim Cook gilt – trotz seiner politisch eigentlich liberalen Haltung – als sehr geschickt im Umgang mit Trump. Der hatte ihn regelmäßig gelobt.

(bsc)