Das United States Patent and Trademark Office hat Apples Nichtigkeitsklage gegen ein Videokamera-Patent des Hersteller RED abgelehnt. Apple habe nicht darlegen können, dass der Konzern mit "hinreichender Wahrscheinlichkeit" in der Lage ist, die Ungültigkeit der angefochtenen Patentansprüche zu zeigen, heißt es in der Entscheidung des Patent Trial and Appeal Boards (PTAB) des Patentamtes.

RED setzt auf Zusammenarbeit



Apple hatte Einspruch gegen das US-Patent 9245314 des Profi-Videokameraherstellers RED über eine Videokameratechnik eingelegt, speziell geht es um die Komprimierung der Rohdaten (RAW) einer Videokamera. Apple führte ins Feld, dass REDs Patent auf zwei anderen Patenten aufbaue und dadurch nicht patentierbar sei – RED wies das zurück. Einen ähnlichen Patentstreit mit Sony hatte RED vor mehreren Jahren ebenfalls gewonnen.

RED-Präsident Jarred Land zeigte sich zufrieden mit der Entscheidung des Patentamtes, die Redcode-RAW-Patente hätten einer weiteren Herausforderung standgehalten. Es habe sich bei der Anfechtung aber gar nicht um einen Kampf "Apple versus RED" gehandelt, so der Chef der Videokamerafirma, sondern das sei "alles Teil des Prozederes, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten".

RED will Apples Metal-Framework unterstützen

Warum Apple gegen das RED-Patent vorgegangen ist, bleibt vorerst unklar, der Konzern hat sich dazu bislang nicht geäußert. Mit ProRes RAW bietet Apple eigene Codecs für die Handhabung von RAW-Videomaterial an. RED-Chef Land betonte derweil, die Anpassung an Apples Metal-Framework komme gut voran und werde die Echtzeitwiedergabe von Redcode-RAW-Dateien ermöglichen, man freue sich schon auf den neuen Mac Pro und Apples XDR-Display.

Land hatte Apple vor knapp einem Jahr öffentlich dazu aufgefordert, die Blockade von Nvidia-Treibern aufzugeben – man brauche dringend die Nvidia-Unterstützung auf dem Mac, es schade der Video-Community, nur eine Plattform einsetzen zu können.

(lbe)