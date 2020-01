Apple gewinnt ehemaligen HBO-Chef für Streaming-Dienst

Apple hat einen weiteren Branchen-Veteranen für den Streaming-Dienst TV+ gewinnen können: Der ehemalige HBO-Chef Richard Plepler hat einen auf fünf Jahre angesetzten Vertrag mit Apple abgeschlossen, wie die New York Times berichtet. Pleplers neue Firma Eden Productions soll TV-Serien, Spielfilme und Dokumentationen exklusiv für Apple TV+ produzieren.

Ex-HBO-Chef liefert Exklusivhinhalte für Apple TV+

Plepler – noch als HBO-Chef – auf einem Apple-Event 2015.

Er wolle nun als Produzent "sein eigenes Ding machen" und nicht länger einen Sender führen, betonte Plepler in einem Interview mit der New York Times. Finanzielle Details des Deals und Informationen zu den geplanten TV-Inhalten wurden bislang nicht bekannt.



Unter Pleplers Führung wurde der einstige US-Kabelsender HBO zu einem international erfolgreichen, mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Content-Anbieter, bekannt für Serien wie Game of Thrones, Die Sopranos, The Wire, Westworld und Silicon Valley. Mit HBO Now brachte Plepler 2015 auch eine alleinstehende Streaming-Variante des Senders an den Start – die Ankündigung erfolgte auf einem Apple-Event.

Content-Flaute bei TV+

Nach der Übernahme der HBO-Mutter Time Warner durch den US-Mobilfunkriesen AT&T verlief Plepler den Sender im vergangenen Jahr – HBO soll zu HBO Max umfunktioniert werden, um besser mit Streaming-Giganten wie Netflix zu konkurrieren. Seit längerem wurde spekuliert, dass Apple an einem Deal mit Plepler interessiert ist.

Apple hat mit TV+ im vergangenen November einen hauseigenen Streaming-Dienst gestartet, der ausschließlich auf Exklusivinhalte setzt. Die großen Star-besetzten Zugpferde wie The Morning Show haben inzwischen allerdings ihre erste Staffel abgeschlossen, neue Inhalte kommen derzeit nur langsam nach. Berichten zufolge hat Apple inzwischen auch ein eigenes Studio gegründet, das weitere Inhalte liefern soll, geplant ist unter anderem eine Fortführung der HBO-Serie Band of Brothers.

(lbe)