Apple gründet eigenes Filmstudio und produziert "Band of Brothers"-Nachfolger

Laut einem Medienbericht steigt Apple nun auch selbst in die Filmproduktion ein und gründet dafür ein eigenes Studio. Wie das Branchenmagazin The Hollywood Reporter erfahren haben will, hat Apple dafür eigens die früheren Leiter von Sonys TV-Studio, Zack Van Amburg und Jamie Erlicht, engagieren können. Beide sollen Apples neuer Abteilung "Worldwide Video" vorstehen und in dem bislang noch namenlosen Studio als Erstes eine Fortführung der erfolgreichen TV-Serien "Band of Brothers" und "The Pacific" produzieren.

Statt Lizenzen – erste Eigenproduktion von Apple

Apple will am 1. November seinen Streamingdienst TV+ einführen, dessen Inhalte das Unternehmen bislang jedoch für relativ hohe Kosten lizenzieren muss. Wie The Hollywood Reporter schreibt, sei es daher weniger eine Frage gewesen, ob Apple mit einem eigenen Studio die Kosten für Eigenproduktionen senken und den Gewinn erhöhen will, sondern nur, wann dies geschieht. Van Amburg und Erlicht leiteten bereits Sony Pictures Television und sammelten dort Erfahrungen mit der Produktion von Fernsehserien.

Die erste Eigenproduktion im neuen Studio soll laut dem Bericht die 9-teilige Serie "Masters of the Air" werden, die als Pendant der jeweils aus 10 Folgen bestehenden HBO-Serien "Band of Brothers" von 2001 und "The Pacific" von 2010 gedacht ist. Alle drei Serien thematisieren den Zweiten Weltkrieg: "Band of Brothers" handelt von der Landung der Alliierten in der Normandie aus Sicht eines Bataillons der US-Luftlandtruppen, "The Pacific" spielt während des Pazifikkriegs zwischen den USA und Japan. "Masters of the Air" schließlich kehrt erneut auf den europäischen Kriegsschauplatz zurück und handelt vom Kampf der 8. US-Luftflotte gegen Nazideutschland (Eighth Air Force, auch "Mighty Eighth" genannt).

Tom Hanks und Steven Spielberg produzieren erneut

Für "Masters of the Air" konnten erneut – wie schon bei beiden Vorgängerserien – unter anderem Tom Hanks und Steven Spielberg als ausführende Produzenten gewonnen werden. Das Konzept von "Masters of the Air" soll bereits vor längerer Zeit bei HBO entstanden sein, Apple habe es übernommen und es sich somit für die erste Eigenproduktion in seinem Studio gesichert.

Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Apple neben seinem Streamingangebot an Filmen und Serien auch ins Filmgeschäft einsteigen will und einige seiner exklusiven Spielfilme vor dem Start auf TV+ in ausgewählte Kinos in den USA bringt. Damit würde sich das Unternehmen die Teilnahme an der Vergabe begehrter Filmpreise offenhalten – insbesondere natürlich des Academy Awards, auch als Oscar bekannt. Spielfilme, die für einen Oscar nominiert werden, müssen zuvor einige Zeit in den Kinos gelaufen sein. Die prestigeträchtigen Preise der US-Unterhaltungsindustrie sind bedeutsam für das Gewinnen neuer Kunden, aber auch renommierter Schauspieler, Regisseure und Showrunner. (tiw)