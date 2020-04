Apple kauft sich beliebte Wetter-App

Apple hat eine weitere kleinere Firma übernommen, deren Technik künftig Bestandteil des Softwareangebots des Konzerns sein könnte. Es handelt sich um das Unternehmen The Dark Sky Company, LLC aus den Vereinigten Staaten, bekannt durch seine gleichnamige Wetter-App, die vor allem in den USA beliebt ist. Sie liefert "hyperlokale" Wettervorhersagen, die genauer sein sollen als die Daten anderer Wetterdienste.

Bye bye Android und Wear OS

Ursprünglich im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne entstanden, lieferte die Firma schon vor fünf Jahren pro Tag bis zu acht Millionen Wettervorhersagen aus – darunter auch an Anbieter anderer Apps. Anfangs hatte The Dark Sky Company, LLC nur zwei Mitarbeiter, Ende 2015 stieg der Technikinvestor Applied Invention ein. Der dürfte nun auch am Verkauf an Apple profitieren; die Kosten des Aufkaufs wurden nicht genannt.

Dark Sky wird verschiedene Änderungen im Rahmen der Übernahme durchführen. Zunächst soll die existierende iOS-App – sogar kostenpflichtig – weiter offeriert werden. Die Android- und Wear-OS-Anwendungen werden nicht mehr zum Herunterladen angeboten und zum 1. Juli 2020 eingestellt. Abonnenten sollen gegebenenfalls eine Rückzahlung erhalten.

API läuft weiter, Web-Infos nicht

Wettervorhersagen und Karten auf Darksky.com sowie Embeds für andere Seiten werden noch bis zum 1. Juli 2020 offeriert, danach abgedreht. Die Website an sich bleibt als Supportportal für die bisherigen iOS-App- und API-Kunden online. Die API selbst soll mindestens bis Ende 2021 verfügbar sein, ob Apple sie weiterführt, ist jedoch unklar.

Das Unternehmen teilte weiterhin mit, man sehe "keinen besseren Platz, um [unsere] Ziele zu erreichen, als bei Apple". Es gehe der Firma stets darum, die besten Wetterinformationen wie möglich zu liefern und "so vielen Menschen wie möglich zu helfen, trocken und sicher zu bleiben". Auch der Datenschutz bei Apple scheint den Dark-Sky-Machern zu gefallen – die Bedingungen entsprechen nun denen von Apple. Ob und wann Apple Dark-Sky-Daten in eigene Produkte einbaut, bleibt abzuwarten – lange dürfte es nicht dauern. (bsc)