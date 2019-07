"Texas Hold'em": Apple lässt App-Store-Klassiker wiederauferstehen

Der Beipackzettel dieser App dürfte ziemlich einmalig sein: Wer sich bei dem Apple-Spiel "Texas Hold'em" die "vorherigen Aktualisierungen" anzeigen lässt, erfährt, dass der Titel am 31. August 2008 zuletzt auf Version 1.1 aktualisiert wurde, bevor nun am gestrigen Montag die neue Version 2.0 erschien – also nicht ganz elf Jahre später. Das Game hat auch noch einige andere Besonderheiten: Es handelt sich um einen der wenigen Unterhaltungstitel, den der iPhone-Hersteller auf den Markt gebracht hat.

Nachträgliches Geburtstagsgeschenk

Grund für die Verfügbarmachung von "Texas Hold'em" 2.0 ist ein Jubiläum: Apple feiert mit der Veröffentlichung auch den zehnten Geburtstag des App Store vor einem Jahr nach. Das klassische Poker-Game hat noch eine deutlich längere Geschichte. So erschien es vor der iPhone-Version bereits für Apples Musikspieler. "Die Fans werden den ursprünglich für den iPod konzipierten und dann auf das iPhone übertragenen Klassiker lieben", kommentiert der Konzern selbst.

Optisch hat sich bei "Texas Hold'em" 2.0 einiges getan. Es gibt eine deutlich verbesserte Optik der einzelnen Gegner, neue "herausfordernde Spielzüge" und eine Anpassung an die neuesten iPhone- und iPod-touch-Modelle.

Schön hoch gepokert

Der Titel ist ansonsten Hausmannskost: Man pokert nach den Hold'em-Regeln gegen eine Anzahl von verschiedenen Charakteren. Insgesamt 24 verschiedene "realistische Gegner" existieren in dem Titel, zudem kann man mittels WLAN auch direkt mit Freunden im gleichen Heimnetz zocken – bis zu acht Personen können teilnehmen.

Es gibt insgesamt zehn verschiedene Orte, darunter Spielhallen in Macau, Las Vegas und Paris. Der Titel ist für iOS 12 optimiert. Freundlicherweise möchte Apple für das Spiel keinen Cent sehen, auch nervige In-App-Verkäufe gibt es nicht. Dafür wurden erstmals dynamische Spieltipps, Statistiken und Spielerbewertungen eingebaut. Eine iPad-Version existiert bislang noch nicht.

