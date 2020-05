Apple läutet angeblich Homeoffice-Ende ein

Im Unterschied zu anderen US-IT-Konzernen will Apple seine Mitarbeiter offenbar schon bald aus dem Homeoffice zurück an den gemeinsamen Arbeitsplatz holen: Erste Angestellte sollen demnächst wieder in die Büros zurückkehren, wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet.

Das gelte sowohl für die Firmenzentrale Apple Park als auch große über den Globus verteilte Büroeinrichtungen. Der mehrstufige Ablaufplan werde sich wohl über mehrere Monate erstrecken.

Rückkehr ins Büro in mehreren Phasen



In einigen Regionen seien erste Mitarbeiter bereits wieder in Firmeneinrichtungen des Konzerns präsent, die Zahl der Präsenzmitarbeiter solle dann Ende Mai und Anfang Juni deutlich ausgebaut werden, eine zweite Phase der Rückkehr sei ab Juli vorgesehen, schreibt Bloomberg. Die Pläne seien "im Fluss" und könnten sich je nach Bedingungen vor Ort und den jeweiligen Vorgaben ändern. In der ersten Phase werden manche Mitarbeiter wohl nur teilweise vor Ort anwesend sein, heißt es weiter.

Der Konzern sehe verschiedene gängige Schutzmaßnahmen wie Abstandsregeln und das Tragen von Masken vor – sowie Temperatur-Checks. Ähnliches gilt bereits in den Apple-Ladengeschäften, die inzwischen wieder geöffnet wurden. Man erwäge zudem, Corona-Tests bei Mitarbeitern durchzuführen, erklärte Apple-Chef Tim Cook im Vorfeld. Der Konzern investierte vor kurzem 10 Millionen Dollar in einen US-Spezialisten für die Herstellung von Testkits zur Einsammlung von Virenproben.

Cook über Homeoffice: Manche produktiver, andere nicht



Apple hatte Mitarbeiter auf der ganzen Welt Anfang März dazu aufgerufen, wenn möglich in das Homeoffice zu wechseln. Apples anstehendes Homeoffice-Ende unterscheidet sich erheblich von anderen IT-Größen wie Google und Facebook, die einem Großteil der Mitarbeiter bis Jahresende noch den Heimarbeitsplatz als Option bieten wollen. Twitter kündigte am Dienstag an, dass Angestellte auf Wunsch auch "für immer" im Homeoffice verbleiben können.

Für die Hardware-Entwicklung ist die persönliche Zusammenarbeit kleiner Teams bei Apple besonders entscheiden, auch in Hinblick auf Geheimhaltung ist der Konzern weitestgehend Homeoffice-inkompatibel. Insgesamt führe die Heimarbeit von Mitarbeitern zu einem "gemischten" Ergebnis, erklärte Cook jüngst vor Finanzanalysten. In manchen Firmenbereichen sei man im Homeoffice produktiver, in anderen hingegen "nicht so produktiv". (lbe)