Apple mit App-Event außer der Reihe

Ein Dezember-Event von Apple? So etwas hat es seit vielen Jahren nicht gegeben. Juni? Logisch, Entwicklerkonferenz WWDC. September? Klar, neue iPhones. Oktober? Vielleicht iPads und Macs. Doch in diesem Jahr hat Apple etwas Spezielles vor, wie eine in der Nacht zum Dienstag bei der Presse aufgeschlagene Einladung zeigt: Am 2. Dezember soll es eine spezielle Veranstaltung in New York City geben.

Goldenes App-Icon

Die Einladungsgrafik besteht aus einem goldenen App-Store-Icon. Die Überschrift ist nicht kryptisch wie bei Apple üblich – stattdessen steht da: "Geliebt von Millionen. Geschaffen von den Besten. (...) Treffen Sie uns zu einer Apple-Spezialveranstaltung, auf der wir unsere Lieblings-Apps und Lieblingsspiele von 2019 die Ehre erweisen werden." Ein solches App-Event gab es von Apple noch nie – allein die Apple-Design-Awards (ADAs), verliehen zur Entwicklerkonferenz WWDC im Sommer, dienen dazu, Devs anzuspornen.

Neue Hardware eher unwahrscheinlich

Welches Format die Veranstaltung haben wird, ist noch völlig unklar. Apple könnte seine üblichen Best-of-Listen des Jahres, die im App Store veröffentlicht werden, auf die Bühne bringen. Ob auch neue Hardware vorgestellt wird, ist unwahrscheinlich.

Frische Geräte ohne großes Tamtam

Apple hatte sowohl die neuen AirPods Pro als auch das MacBook Pro mit 16-Zoll-Bildschirm außer der Reihe per Pressemitteilung und kleineren Pressebriefings angekündigt, ohne eine eigene Keynote aufzusetzen. Für dieses Jahr fehlt nun noch der Mac Pro samt dem neuen Pro Display XDR. Beide Geräte sind noch für Dezember angekündigt und könnten bei der Apple-App-Veranstaltung zumindest noch einmal vorgeführt werden.

Apple hatte kürzlich mit Apple Arcade einen eigenen Spieledienst im Abo gestartet. Das daraus Spiele präsentiert werden könnten, liegt nahe. (bsc)