Apple öffnet in Österreich – in Deutschland bleiben Läden dicht

Die deutschen Innenstädte beleben sich langsam wieder, Ladengeschäfte unter 800 Quadratmetern dürfen öffnen – dank entsprechender Gerichtsurteile zum Teil auch größere. Wer nun hoffte, seinem lokalen Apple-Laden einen Besuch abzustatten, um neue Produkte zu erwerben oder seine seit Wochen in der dortigen Werkstatt festsitzende Hardware abzuholen, wird enttäuscht: Der Konzern folgt seiner eigenen Strategie bei der Beendigung des Shutdowns.

Fiebermessung und Konzentration auf Service

Die einzige Region in Europa, in der die Apple Retail Stores demnächst wieder öffnen, ist Österreich. Dies hatte Konzernchef Tim Cook in der vergangenen Woche angekündigt. Tatsächlich soll es bereits am heutigen Dienstag wieder losgehen – im einzigen Laden in der Alpenrepublik, Apple Wien in der Kärntnerstraße. Im Vollausbau operiert Apple hier aber nicht. Montag bis Samstag sind die Stores nur von 11 bis 18 Uhr offen und es dürften sich aufgrund der Social-Distancing-Gebote Schlangen bilden.

Apple plant massive Sicherheitsauflagen, berichten örtliche Medien. Dazu gehört der Zwang zur Schutzmaske ebenso wie ein Zählen der Kunden, um einen Mindestabstand von zwei Metern zu gewährleisten. Am Eingang erfolgt eine Fiebermessung – ohne kommt niemand rein. Apple konzentriert sich vor allem auf "Hilfe und Service" in den ersten Wochen – Verkaufsmitarbeiter sollen reduziert worden sein. Die Ausstellungshardware werde regelmäßig desinfiziert, ebenso die Räume an sich. Events und Seminare fallen aus.

Down Under kommt als nächstes

Weiterhin wieder in Betrieb genommen werden ab Donnerstag (7. Mai) 21 von 22 Apple-Läden in Australien. Wegen Renovierungen geschlossen bleibt nur Apple Sydney. Auch in Australien gibt es ebenfalls eingeschränkte Öffnungszeiten.

Wann Apple auch in Deutschland wieder aufsperrt, hat der Konzern bislang noch nicht mitgeteilt. Hierzulande werden aktuell 15 Retail Stores betrieben. Nur in Hamburg, München und Köln gibt es mehr als einen Laden; entsprechend voll wird es in den Läden. Sie dienen bekanntlich nicht nur dem Verkauf, sondern sind auch Hauptanlaufstelle für Service und Support; weiterhin gab Apple dort bislang kostenlose Kurse im Rahmen seines "Today at Apple"-Programms. (bsc)