Als EKG lässt sich die Watch schon nutzen – mit Zubehör. (Bild: AliveCore)

Bekommt die Apple Watch künftig eine Glucosesensor? Ein lesenswerter Patentantrag existiert.

Bislang misst die Apple Watch die Bewegungen ihres Trägers und erfasst die Herzfrequenz. Künftig könnte ein weiterer Gesundheitssensor hinzukommen, wie nun aus einem frisch veröffentlichten Patentantrag hervorgeht. Mit einer noninvasiven Blutzuckermessfunktion könnten Menschen künftig ihre Nahrungsaufnahme und ihren Energiebedarf besser steuern – und Diabetiker eine Glucosemessung ohne Lanzette vornehmen.

Kontaktloses Detektieren

Dass Apple sich für die Thematik der Blutzuckermessung interessiert und Experimente abhält, ist schon seit mehreren Jahren bekannt. Der nun publizierte Antrag beim amerikanischen Patent- und Markenamt (U.S. Patent and Trademark Office, USPTO) beschäftigt sich mit einer Architektur, die es erlauben soll, Substanzen kontaktlos zu detektieren.

Substanzen optisch erkennen

Es handelt sich dabei um ein tragbares elektronisches Gerät, das die Konzentration einer gewünschten Substanz in einer Probe ermitteln kann. Der verwendete Sensor nutzt dabei eine Absorptionsspektroskopie, die optisch arbeitet – schon Apples Herzfrequenzmesser in der Apple Watch nutzt ein optisches Verfahren. Noch hat die von Apple beabsichtigte Technik mehrere Einschränkungen. So ist es schwer, verschiedene Substanzen auseinanderzuhalten und Fluktuationen zu erkennen. Für eine Blutzuckermessung sollte das Verfahren aber genau genug sein.

Apple sammelt viele Sportdaten

Das eingereichte Patent ist sehr technisch und zeigt wenige praktische Anwendungen. Entsprechend unklar ist es, wann und ob das Verfahren auch umgesetzt werden kann. Im Januar hieß es aus berufenem Munde, dass die Technik sich nicht sofort umsetzen lassen dürfte. Andererseits ist unklar, wie weit Apple in den eigenen Labors ist. Der Konzern hatte zum Beispiel im Bereich Sporttracking enorm viele Daten gesammelt, was die Apple Watch im Vergleich zur Konkurrenz sehr genau machen soll. Schon Steve Jobs hatte sich einen Glucosemonitor fürs Handgelenk gewünscht.

(bsc)