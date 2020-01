Apple plant Original-Podcasts passend zu TV+-Serien

Schon seit dem vergangenen Sommer gibt es Gerüchte darüber, dass Apple ins boomende Geschäft mit Podcasts einsteigen könnte. Schon jetzt sind die Apps des Konzerns die größten Verteilstationen für Audiosendungen. Eigene Inhalte stellt Apple allerdings nicht bereit. Nun gibt es erste Details, wie der iPhone-Hersteller in die Branche einsteigen könnte: Offenbar sind zunächst begleitende Hörshows zu TV-Serien und Dokumentationen geplant, die auf dem Streamingdienst Apple TV+ zu sehen sind.

Apple öffnet den Geldbeutel

Schon vor Monaten sind einem neuen US-Medienbericht zufolge Pitch-Anfragen an große Podcast-Produzenten gegangen, die für Apple tätig werden sollen – finanziert von Apple. Daneben gab es auch direkte Gespräche mit den Mannschaften der Apple-TV+-Serien selbst.

Angedacht ist offenbar, die Fernsehinhalte über die Apple-Podcasts besser zu vermarkten. Tatsächlich läge der Konzern damit voll im Trend: In den Podcast-Charts kämpfen sich regelmäßig solche begleitenden Audiosendungen nach oben, etwa die zur preisgekrönten HBO-Serie "Chernobyl". In solchen Podcasts berichten oft Produzenten oder Schauspieler über ihre Arbeit und geben den Zusehern viel Behind-the-Scenes-Material an die Hand.

Viel Stoff für Podcasts

Gut passen würden Apple-Podcasts beispielsweise zur Topserie "The Morning Show" oder zu weiteren Serien wie "Little America". Auch hat Apple damit begonnen, die bekannte Buchreihe "Book Club" mit der Star-Talkerin Oprah Winfrey auszustrahlen, die sich gut für einen Hintergrund-Podcast eignen würde. Ob die Angebote frei zugänglich sind oder etwa nur Apple-Music-Nutzern zur Verfügung gestellt werden, ist noch unklar.

Apple wollte die Meldung gegenüber der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg nicht kommentieren. Klar ist aber: Das Unternehmen möchte mehr und mehr Geld mit Diensten verdienen. Zuletzt kamen in einem Quartal Umsätze in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar zusammen, wobei darin alle Services inklusive iCloud oder Apple Music aufgeführt sind.

(bsc)