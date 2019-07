Apple plant eigenes 5G-Modem angeblich schon für 2021

Schon 2021 will Apple angeblich in der Lage sein, ein 5G-Modem aus Eigenentwicklung in Geräten einzusetzen. Der am Freitag bestätigte Kauf von Intels Smartphone-Modemgeschäft mitsamt Patenten und der Übernahme von 2200 Intel-Mitarbeitern soll Apples ambitionierten Zeitplan beschleunigen und dem Konzern ermöglichen, sich von Qualcomm unabhängig zu machen.

Für das 2020 erwartete 5G-iPhone muss Apple auf Qualcomm-Chips zurückgreifen. Das Unternehmen hatte sich im April nach einem schnell eskalierenden und erbittert geführten Patentstreit mit Qualcomm überraschend geeignet – offenbar auch, weil der Partner Intel nicht in der Lage war, schnell genug 5G-Modems für Apple zur Marktreife zu bringen.

Übergang von Qualcomm zu Apple-Modem wohl schrittweise

Die Fertigstellung eines hauseigenen 5G-Modems im Jahr 2021 dürfte aber erst der Anfang sein, Qualcomm-Chips schrittweise aus Apple-Hardware zu verdrängen, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine informierte Person berichtet.

Um Funktionsweise und Kompatibilität mit den unzähligen globalen Mobilfunknetzen sicherzustellen, dürfte Apple die eigenen Baseband-Prozessoren zu Beginn nur in bestimmten Modellreihen verwenden, etwa Einstiegsmodellen und ältere Gerätereihen. Für die wichtigen Flaggschiffmodelle werde Apple wohl bis auf weiteres auf Qualcomm-Chips zurückgreifen, heißt es weiter. Das Lizenzabkommen zwischen Apple und Qualcomm deckt einen Zeitraum von mindestens sechs Jahren ab, die damit einhergehende Vereinbarung über Chip-Lieferungen dürfte die gleiche Dauer haben.

Apple entwirft immer mehr zentrale iPhone-Chips selbst

Der Kauf von Intels Modem-Sparte für 1 Milliarde Dollar bringt Apple auch mehr als 17.000 Patente, darunter wichtige Protokolle für Mobilfunkstandards, Modemarchitekturen sowie Funktionsweisen von Baseband-Prozessoren. Apple entwirft immer mehr Chips für iPhone und iPad selbst, das schließt neben Prozessor und GPU auch einen eigenen Bildprozessor und Performance-Controller ein. Entsprechend könnte Apple planen, den Baseband-Prozessor in die A-Chip-Reihe zu integrieren.

